Dos mexicanas reciben premio en Cannes

Faride Schroeder vivió en carne propia lo que es ser galardonada y no poder celebrarlo durante la pandemia pues en el 2020 no sólo se hizo con un premio sino con dos en el marco de la Semana de la Crítica y su alianza con la iniciativa Nesspreso Talents en el que con su cortometraje, "Oasis", ganó tanto a nivel Nacional como a nivel Internacional, el máximo premio.

Sin embargo, este año Cannes la compensó por partida doble pues no sólo le otorgó el galardón que le tenía reservado desde hace un año sino que también la hizo parte del Jurado Internacional que eligió a los ganadores de esta nueva edición. Entre los laureados de este 2021 también estuvo la joven estudiante de cine, Cristina Aguilera.

De nacionalidad mexicana y venezolana, Cristina obtuvo el premio que este año se concedió a los talentos de las escuelas de cine que se consideran prometedores.

Para Faride, "estar aquí es un regalo porque Cannes es la celebración del cine más importante del mundo y después de un año en el que nada fue posible es todavía más emocionante. Además, este 2021 ha sido maravilloso vivir la experiencia de estar en un Jurado Internacional. Por si fuera poco, también fui asistente de dirección de Noche de fuego, la película de Tatiana Huezo que está compitiendo aquí en Una cierta mirada y fui coproductora de una cinta que se llama Hijo de monarcas que está en el Mercado así es que de alguna forma siento que la espera valió mucho la pena porque ahora se ha dado todo", contó Schroeder quién en su laureado cortometraje "Oasis", explora los partos humanizados en casa.

"Además me parece precioso compartir estos momentos con Cristina Aguilera porque es una persona que siempre está interesada en celebrar los logros de los colegas, algo que yo también disfruto y aunque somos de generaciones diferentes, Cristina estudió al igual que yo en la Universidad Iberoamericana y compartimos eso, el tener la misma alma máter. Fue en la Ibero en donde explotó mi creatividad y en donde empecé a contar historias así que ver a Cristina con este premio de las escuelas de cine es doble celebración para mí", afirmó la directora y productora que está trabajando en el largometraje inspirado en el tema de su corto, "cuando vi la vida nacer frente a mi cámara me explotó la cabeza y dije, ‘esto es un largo’, es un universo vastísimo y muy profundo que nunca termina. Así que he seguido filmando este año", explicó.

Para Cristina Aguilera Ochoa, recibir un premio como éste siendo todavía una estudiante, "es algo que me motiva aún más para seguir trabajando y luchando por mis sueños".

Su cortometraje, "Doing is Love", es un bello retrato de la cercanía de las personas en los momentos en los que el ritmo de la pandemia lo detuvo todo. Aquellas pequeñas cosas que nos permiten seguir vivos y conectar con las emociones. Filmarlo, según explicó, "fue un ejercicio muy interesante porque te exige ceñirte a indicaciones muy precisas: tienes que grabarlo en vertical, en un límite de tiempo, etc., y eso hace que se desarrolle mucho la creatividad". La joven directora tiene un par de cortometrajes por desarrollar como parte de la carrera y un futuro prometedor pero no olvida a quienes la están acompañado en este camino, "mis padres, mis amigos y profesores y compañeros de Universidad, todos ellos están conmigo aquí", compartió.

