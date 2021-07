Revelan primer vistazo del regreso de Sex and the City

En medio de las grabaciones del regreso de “Sex and the City” en la ciudad de Nueva York, HBO Max lanzó un primer vistazo para los fanáticos.

Y es que este viernes la compañía decidió publicar una serie de fotos con Sarah Jessica Parker, de 56 años, como “Carrie Bradshaw”, Cynthia Nixon, de 55, como “Miranda Hobbes” y Kristin Davis, de 56, como “Charlotte York” en las calles de la Gran Manzana.

La nueva serie, titulada “And Just Like That ...”, seguirá los pasos de su predecesora y contará las historias de las tres mejores amigas mientras atraviesan las dificultades de la vida con ahora 50 años de edad.

Los personajes harán un autodescubrimiento sin su coprotagonista original Kim Cattrall, de 64 años, quien no regresará como la querida y atrevida “Samantha Jones”.

Sin embargo, la serie de 10 capítulos ha confirmado el regreso de muchos personajes, incluidos los protagonistas Chris Noth, John Corbett, David Eigenberg y Evan Handler, junto con los mejores amigos favoritos de los fanáticos Mario Cantone y Willie Garson.

"And Just Like That ..." también añadió nuevos personajes, incluida Sara Ramírez, interpretando a "una comediante queer no binaria".

La serie original, que se emitió de 1998 a 2004 en HBO y generó dos largometrajes, fue creada por Darren Star y basada en el libro "Sex and the City" de Candace Bushnell. El renacimiento "And Just Like That ..." saldrá al aire en HBO Max, pero hasta el momento se desconoce su fecha de estreno.

El mes pasado, Parker, Nixon y Davis compartieron una foto después de su primera lectura del guión.

