Famosos condenan el asesinato homófobo del español Samuel Luiz

La fundación de Beyoncé se ha solidarizado con la familia y amigos de Samuel, a quien ha despedido con el mensaje "Rest in Power" (descansa en poder), en lugar de el habitual "Rest in Peace" (descansa en paz), un lema utilizado por la comunidad LGTBQ en EUA para homenajear a personas que han sufrido homofobia.

