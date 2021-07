¿Cómo usar los filtros de realidad aumentada de Google Meet?

Ahora los usuarios tienen una nueva función que hará más divertidas sus videollamadas con filtros o efectos de fondo que pueden ser activados desde la app móvil de Google Meet que está disponible tanto para Android como para iOS.

La noticia fue dada a conocer por la compañía a través de Twitter: "Agrega gatos, astronautas, medusas y más a tus llamadas Meet. Los nuevos filtros, máscaras y efectos ahora están disponibles para Meet en Android e iOS".

Hay que recordar que, hasta ahora, los filtros y efectos sólo estaban disponibles en las llamadas de Google Meet desde la web en el escritorio. Pero ahora, si estás en una reunión con tus amigos o familia puedes transformar tu rostro en el de un animal, como un gato, una rana, un robot, un pez o un dinosaurio, también hay otras opciones, puedes fingir que eres un astronautas.

Mientras que si la videollamada es por un tema profesional o más serio tienes la opción de difuminar tu fondo o de cambiarlo por un un color o una imagen si es que no quieres que se vea el desastre detrás o simplemente quieres mantener tu privacidad. Aunque también puedes elegir un fondo que te ubica debajo del mar rodeado de burbujas y de medusas que nadan a tu alrededor.

Ahora que la función está disponible en la app Google Meet utiliza la misma tecnología de seguimiento facial para aplicar los filtros y efectos. Es decir que básicamente el sistema realiza un seguimiento de los movimientos de la cabeza de la persona para aplicar los efectos en el lugar apropiado de la llamada. Esto significa que su rostro no se verá borroso en lugar del fondo.

Más allá de la conveniencia de tener todas las herramientas desde un dispositivo móvil, una de las razones por las que la compañía está agregando más funciones a la app es que muchos usuarios optan por sus smartphones para hacer videollamadas porque tienen una cámara con mejor resolución.

Algunos especulan que la adición de estas nuevas opciones en Meet es un aviso de que pronto Google Duo podría desaparecer pues esta era la plataforma diseñada para videollamadas más personales, pero tiene tiempo sin recibir actualizaciones.

