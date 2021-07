Sorprende ‘Black Widow lagunera’ en cines locales

A propósito del estreno de Black Widow, la llamada “Black Widow lagunera” sorprendió a más de uno dentro de las instalaciones de Cinépolis Cuatro Caminos.

La joven lagunera Ruth Luján tiene un gran parecido con Scarlett Johansson y es fanática de Marvel, una combinación perfecta que la ha vuelto una verdadera Vengadora nacida orgullosamente en Torreón.

Ruth ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón en la cual compartió su afición por Scarlett en su papel de Viuda Negra y en sí de toda la casa de Stan Lee.

Reveló que fue TikTok donde se dio a conocer y ahora cuenta con muchísimos seguidores.

“Yo soy muy fan de Marvel, no solo de Black Widow, también me encantan otros personajes como 'Jessica Jones' o 'Bruja Escarlata'. Me encantan los cómics”.

Recordó la joven que ella estudió en el Instituto María Cristina y fue ahí donde confirmó, a través de sus compañeros, que tiene aspectos físicos similares a Scarlet.

“Ahí en esa escuela empezó a todo. Yo siempre he sido muy deportista y cuando alguien me iba a ver ahí por algo relacionado con los deportes decía ‘ella es la chica que se parece a Scarlet’”, relató.

Pese a que cuenta con 10 disfraces de Black Widow, Ruth no se considera una cosplayer profesional, como ocurre con Alejandra Soto, mejor conocida como “Pinku”, quien se ha disfrazado de Wonder Woman o Capitana Marvel.

Ruth destacó que independientemente de sus caracterizaciones de Viuda Negra, ella se ha preparado en diversas áreas. Tiene conocimientos de contaduría y comunicación y se tituló de la carrera de Derecho, la cual ejerce hoy en día.