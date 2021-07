Fieles agradecen al Divino Niño en su parroquia en Gómez Palacio

Como cada año, Hilaria Ortiz y su pequeña Mariana acudieron a la parroquia del Divino Niño en Gómez Palacio a dar gracias por el milagro concedido por su intercesión hace más de 10 años. Esta vez piden por la salud de uno de sus sobrinos quien fue diagnosticado recientemente con autismo.

Hilaria, ahora de 56 años de edad, cuenta que hace 10 años quedó embarazada sin planearlo, después de 20 años de haber tenido a su última hija. Hoy su hijo mayor tiene 35 años, otra más que está por cumplir 30 y su hija Mariana, de 10.

Cuenta que a las 25 semanas de gestación, a su bebé le diagnosticaron Síndrome de Down luego de una serie de estudios que le practicaron, uno de ellos a través del líquido amniótico que le extrajeron y confirmaron el diagnóstico.

Desde ese momento, no hubo día en el que Hilaria no acudiera a la parroquia del Divino Niño de la colonia Santa Rosa para pedir por la salud de su hija que estaba por nacer.

"Se me hacía difícil, yo vine con el Divino Niño y le dije que yo no renegaba por tener a esa niña, pero que me diera la sabiduría para sacarla adelante, porque eso era lo que se me hacía imposible. Le traje las imágenes con las que me dijeron que tenía Síndrome de Down", comentó.

El día del nacimiento de su pequeña cuenta que estando en la cama del quirófano, llevó consigo una imagen pequeña del Niño. "El médico decía: 'estire la mano' y luego me pregunta 'qué trae ahí', le dije: traigo al Divino Niño, le pedí que me sanara a mi niña", después se lo colocaron en su vientre para continuar.

Al nacer, lo primero que Hilaria notó fue un gran lunar en la pierna derecha de su hija, mientras que los médicos quedaron sorprendidos al notar que la bebé no tenía el Síndrome de Down, como se le había diagnosticado meses atrás tras una serie de estudios, debido a su edad. "Todos se quedaron sorprendidos porque mi niña no tenía nada. Le di gracias al Divino Niño por el milagro tan grande que me hizo".