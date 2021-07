La Laguna recibe a 'Black Widow'

Tras varios retrasos por la pandemia de COVID-19, la película de Black Widow por fin pudo llegar a los cines de la Comarca Lagunera, aunque también se encuentra disponible en la plataforma Disney+ por un costo extra.

En la piel de Scarlett Johansson, la heroína irrumpió en el formato "live action" del cine hace más de 10 años y con su película estelar la actriz cierra su ciclo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ayer, las salas de la región recibieron la cinta en la que también figuran Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone, O. T. Fagbenle, Michelle Lee, Olivier Richters y Nanna Blondell.

Varios fans conocidos como "marvelitas" se dieron cita en Cinépolis Cuatro Caminos para ser de los primeros en darle el visto bueno al largometraje, dirigido por Cate Shortland, el segundo protagonizado por una mujer dentro del MCU, después de Capitana Marvel.

"La vi hoy (ayer) y me gustó, está buena la película, siempre he sido fan de Marvel, no solo de las películas sino de los cómics y de las series animadas de los Avengers", contó Manuel Antonio Rocha.

Por su parte, Marisela Díaz dijo al salir de la sala que el filme le pareció divertido y consideró que la Viuda Negra tuvo un final muy impactante -refiriéndose a su muerte ocurrida en Avengers: Endgame-.

"Creo que a todos los fans y a los no fans nos sacó mucho de onda ver al personaje morir en la trama y en verdad que sí queríamos ver a Natasha de nuevo en acción", relató Marisela.

En la película, Natasha Romanoff se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia, cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, ella debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.

En declaraciones a la prensa internacional, Scarlett comentó que esta película culmina la evolución del personaje desde la sexualización de sus inicios al retrato humano de esta producción.

La artista aceptó que su personaje sufrió de una "hipersexualización" en Iron Man 2, algo que poco a poco fue perdiendo en las siguientes entregas donde se le vio.

"El cambio se empezó a notar desde Captain America: Civil War, ya se veía una representación más respetuosa de Natasha, y en esta nueva cinta no tuve que enfrentar ese problema porque ya se había establecido que no íbamos a volver a eso", indicó.

En la película de Viuda Negra hay situación complejas y violentas aventuras, pero de igual manera sobresale el buen humor que ha caracterizado a las películas de Marvel; esta vez este recae en los personajes de Pugh y Harbour.

De acuerdo con Johansson, el público por primera vez verá a una Natasha Romanoff muy vulnerable.

"Estamos acostumbrados a ver a la heroína respaldada por una organización o un equipo más grandes que ella, pero al principio de esta película la encontramos muy sola probablemente por primera vez", destacó.

En "Black Widow", Florence Pugh interpreta a "Yelena", la incómoda hermana de Natasha. Ambas muestran escenas de mucha adrenalina.

"Es siempre maravilloso cuando tienes esa conexión natural que hace que tu trabajo sea más fácil. No tienes que fingir para la cámara", afirmó Florence al sitio Collider sobre su relación con Johansson.

¿Quién es quién?

Personajes

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff/Black Widow: Exasesina altamente entrenada de la KGB, exagente de S.H.I.E.L.D. y miembro de los Vengadores.

Florence Pugh es Yelena Belova: Una figura de hermana menor y rival de Romanoff, entrenada en la Habitación Roja de la Rusia Soviética para ser una de sus asesinas, conocidas como las Viudas Negras.

David Harbour en el papel Alexei Shostakov/Red Guardian: La contraparte del supersoldado ruso al Capitán América, que es una figura paterna para Yelena y Natasha.

Rachel Weisz como Melina Vostokoff/Black Widow: Una espía experimentada entrenada en la Habitación Roja como Black Widow y una figura materna para Yelena y Natasha que está involucrada en un experimento científico.