La Ley laboral pone en 'aprietos' a las empresas de La Laguna

Los empresarios se enfrentan a un "callejón sin salida", pues ya tienen encima las fechas para la implementación de las reformas al outsourcing y consideran que se requiere de una prórroga para poder ser competitivos, además de no caer en sanciones por temas de ineficiencia del aparato federal.

"Estamos en un callejón sin salida, estamos a un mes y no hay una prórroga, venimos de una pandemia y los índices inflacionarios no paran en alzas, necesitamos una prórroga para poder ser competitivos", dijo Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Señaló que lo más complicado para llevar a cabo estas reformas legales es que no se puede dar el servicio, pues se requiere de una autorización de la Secretaría del Trabajo, en la Ciudad de México, oficina que se ha mantenido trabajando en forma remota todavía, mientras que la mayoría de las empresas ya reactivaron sus labores.

González Silva explicó que, en el tema de los servicios, no se pueden brindar solamente sino que todos requieren de permisos, desde soldar, instalar, tornear, pintar, plomería, poner pisos, todos son servicios especializados.

"Son muchos permisos y no tiene la capacidad de otorgarlos la Secretaría del Trabajo", dijo. De esta forma, a partir del primero de agosto, la Secretaría de Hacienda no hará válidas las facturas de quien no tenga estos contratos, por lo que los empresarios no podrán hacer deducibles sus gastos: "el SAT (Servicio de Administración Tributaria) no ha explicado qué va a pasar, estamos solicitando que nos digan cómo vamos a trabajar, pero no se está incumpliendo por no querer hacer la tarea sino que el gobierno no se da abasto, son ellos los que no están cumpliendo con los tiempos".

El titular de la Canacintra dijo que se ha buscado el acercamiento con el SAT y se les ha dicho que todo depende de México, de las oficinas centrales, sin embargo, los empresarios requieren de soluciones.

"Estamos en un punto muy difícil porque no sabemos qué va a pasar, necesitamos que nos definan, estamos en una inseguridad total porque no sabemos qué va a pasar, si la cosa dependiera de nosotros, entonces que nos castiguen pero no me pongas una Ley que me castiga por una ineficiencia del aparato federal", dijo.

González Silva dijo que se compran y venden muchos servicios, pero todas estas facturas no se van a poder contabilizar, entonces van a salir utilidades que no son ciertas.

"No estamos en contra de que nos revisen, pero que hagan su chamba primero", dijo.