COVID-19 cambió hábitos de consumo

Ante la difícil situación económica por la falta de empleos y el incremento en precios, los mexicanos sustituyeron los cárnicos por huevo e incrementaron el consumo de frijol y pastas. También empezaron a pedir fiado y ampliaron su espectro de productos, reveló un estudio semestral de la Alianza Nacional del Pequeño Comercio (Anpec).

"Ha sido el ciudadano común, el trabajador, quien ha resentido más el impacto de la inflación", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de esta alianza. Dijo que los precios en junio se ubicaron en 5.88 por ciento, pero el precio de la canasta básica se disparó por encima del 10 por ciento.

"Los pequeños comerciantes somos los que tenemos el reporte inmediato de la situación económica de las familias, tenemos en todo el país un millón 200 mil puntos de venta".

Dijo que antes de la pandemia, el ticket promedio mensual del pequeño comerciante tenía un rango de 10 a 8 mil pesos, y hoy el reporte es que ese ingreso bajó a un promedio de ocho a seis mil pesos.

La Anpec realiza una encuesta semestral para conocer la situación real de la demanda popular y sus canales tradicionales.

Esta encuesta además arrojó que la demanda está decaída y los consumidores empiezan a adelgazar su consumo de bienes con productos de menor calidad y "esto tiene un impacto directo en la salud", destacó Cuauhtémoc.

Dijo que en este contexto, los mexicanos, "donde se incluye a los laguneros, ya que en esta encuesta participan cerca de cuatro mil pequeños negocios de La Laguna", están pasando de consumir productos cárnicos tres días a la semana a solo un día a la semana.

Dijo que la res tuvo un incremento de 12 %, al pasar de $ 169 en enero a $ 189 en junio.

Por su parte, el pollo pasó de 89 a 112 pesos, un alza de 26 por ciento. En tanto, el precio del kilo de cerdo tuvo un 42 %.

Los clientes, comentó, están sustituyendo los productos cárnicos por el huevo y los frijoles.

En relación con cómo están comprando los productos, el entrevistado señaló que el número de clientes que piden fiado en La Laguna subió hasta 40 por ciento.

Destacó que aquí también se observa un cambio, ya que se amplió la diversidad de productos; "antes se llegaba a pedir a crédito el tomate, la leche, productos de consumo inmediato; hoy se acercan por el shampoo o el papel higiénico".

Reconoció que no existe problema para cobrar, ya que es muy efectivo saber que si no das un adelanto de tu deuda, "pues no se sigue fiando".

Destacó, por su parte, que urgen mecanismos para garantizar la verdadera reactivación que genere empleos bien pagados.