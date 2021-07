¿Debes estirar antes de correr?

Evita caer en el calentamiento equivocado antes de correr, podría provocarte lesiones.

Aunque por lo general lo que se nos dice es que es necesario realizar un calentamiento antes de cualquier tipo de ejercicio que vayamos a realizar, ahora los expertos señalan que esto no es del todo cierto, específicamente antes de correr.

Es bien sabido que un corredor que tiene buena flexibilidad tiene menos posibilidades de sufrir una lesión relacionada con el ejercicio, además que puede ayudar a correr más rápido y a sentirse mejor después de un workout, pero al parecer, esto no significa que el calentamiento deba ser igual que con otros ejercicios.

De acuerdo con Triathlete, estirar antes de correr es completamente erróneo, incluso puede ser contraproducente.

La flexibilidad es indispensable, pero no necesitas que tu cuerpo tenga un exceso de ella para correr, a menos que seas bailarín o gimnasta. Según un estudio llamado "The Impact of Stretching on Sports injury Risk: A Systematic Review of the Literature", si estiras antes d correr, puedes aumentar tus probabilidades de pasar por una lesión. Los corredores necesitan cierto grado de tensión muscular para realizar carreras con mayor potencia, por lo que demasiada flexibilidad que provocar un "resorte débil", haciendo que seas más lento.

Existe una especial diferencia entre la movilidad y la flexibilidad. La movilidad es lo que te permite pasar rápido a cualquier terreno, además que esencial para realizar sprints y carreras que requieres mayor intensidad. Es importante agregar calentamientos dinámicos y distintos ejercicios apra que el cuerpo pueda funcionar correctamente y dejar los estiramientos al final de la carrera.