Espinoza Paz sorprende en La Desalmada 'No es un berrinche del pasado'

El cantante sinaloense Espinoza Paz, parece que puso la repostería en pausa, pues sorprendió en el último episodio como el nuevo integrante del elenco de la telenovela de Televisa, La Desalmada.

Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Gonzalo García y Laura Carmin serán sus compañeros en las próximas semanas de grabación.

"Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó, una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató, ya no pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo", canta con su guitarra en mano en la escena en la que apareció.

El tema que interpretó es el titulado 'Mi Venganza' el cual corresponde al oficial del melodrama.

El tema en torno a la hija de Alejandra Guzmán, Frdia Sofía, y su padre, Enrique Guzmán, continúa dando de que hablar.

Tras haber hecho pública su denuncia por abuso sexual hacia su abuelo, Frida Sofía ha sido cuestionada en repetidas ocasiones sobre el tema.

Ahora, ella señala que no se trata de "un berrinche" como muchos han dicho

"Esto no es un berrinche del pasado, pero el pasado duele muchísimo porque de eso yo me acuerdo y ella (Alejandra Guzmán) no" dijo en una entrevista con la revista People en español

"Todo mundo dice: 'Frida ataca, Frida ataca', pero no, Frida se defiende en realidad. Es tanto el desprecio que llega el punto en el que dices: 'No tengo nada que perder. Voy a contar la verdad'" Señaló también que la buena relación que parecían llevar, era parte de "apariencias" que tenían que manener por ser una familia pública.