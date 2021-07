De 'Chicharito' a JJ Macías, los exportados de Chivas a Europa

Desde que Jorge Vergara (QEPD) adquirió la administración del Guadalajara, varios son los jugadores que se han ido a Europa, tomando en cuenta a elementos nacidos en la cantera como a quienes llegaron como refuerzo en el algún momento, que son varios a la fecha pero no todos se fueron bien de la institución.

Algunos dejaron muy buen sabor de boca, representaron de manera excelsa al futbol mexicano como Carlos Salcido, quien es embajador del PSV y también el "Maza" Francisco Rodríguez, quien logró ser campeón al igual que el "Choco" Salcido, en el PSV de Holanda.

También tenemos que nombrar a Omar Bravo. El máximo anotador de la historia del Guadalajara, se le presentó la oportunidad de irse a España con el Deportivo de La Coruña en 2008 en la era Jorge Vergara, cumplió un sueño al irse gratis para luego regresar al futbol mexicano y se dio el lujo de regresar en dos ocasione más al club que lo vio nacer.

Javier "Chicharito" Hernández es el jugador canterano más importante que ha exportado el Guadalajara. En julio del 2010 el entonces presidente Jorge Vergara de manera sorpresiva anunció que su delantero se iba al Manchester United con apenas 22 años. Antes se había ido Carlos Vela, el futbolista rojiblanco más joven en irse a Europa y queda como anécdota que nunca debutó y chivas no ganó un peso por su adiós al viejo continente.

Otro elemento que se fue a Europa fue Ulises Dávila, quien emigró al Chelsea en el 2011, aunque nunca jugó con los Blues y fue prestado a equipos en Holanda sin dar los resultados esperados, regresó al Santos pero tampoco logro hacer bien las cosas, le aplicaron pacto de caballeros para que no se pudiera arreglar en ningún equipo en la Liga MX y ahora mismo está en Australia, recién firmó 3 años con los toros de McArthur futbol club.

El cancerbero Raúl Gudiño también se fue a Europa, de hecho logró jugar en Champions. El portero a los 18 años de edad se fue al Porto de Portugal, convirtiéndose en el segundo portero mexicano en ir a Europa, el primero fue Guillermo Ochoa.

Marco Fabián se fue de Chivas a cumplir su sueño de jugar en Europa, fue traspasado a la Bundesliga de Alemania con el Eintracht Frankfurt en 2016 y logró levantó la copa Alemana en el 2018. Recientemente regresó al futbol mexicano con Bravos de Juárez, pero no pasó nada con él, ahora mismo no tiene equipo. Su agente lo ofreció al Guadalajara, pero determinaron que su perfil no encajaba en lo que pretende la institución.

Carlos Salcedo llegó a Chivas cuando el equipo estaba hundido en el tema de cociente, hizo un excelente trabajo y fue cedido en préstamo a la Fiorentina de Italia de la Serie A, sus derechos federativos fueron adquiridos. Fue campeón en Europa también con el Frankfurt, por mencionar uno de sus logros.

Oswaldo Alanís partió a España con el Getafe en medio de polémica tras vivir una serie de problemas con la institución, esto debido al mal manejo que le dio el entonces directivo José Luis Higuera, aunque nunca logró jugar con los Azulones porque el técnico en turno no lo había pedido y terminó en el Real Oviedo en el 2018. Regresó a Chivas para una estadía breve y ahora mismo está en la MLS con el San José.

Uno de los jugadores que promete en el redil es Brayan Salazar, el defensa central fue cedido al Feirense de Portugal en el 2019, pero no pasó nada, actualmente está en la Liga de Expansión buscando trascender.

El más reciente es José Juan Macías, jugador formado en las fuerzas básicas del club y se fue prestado al Getafe un año, para cumplir su sueño europeo. Chivas no ganó económicamente nada, por ahora. JJ es el primero en la administración de Amaury Vergara.

Hay más elementos que se han ido a probar suerte como parte de un convenio que tiene Chivas en España. Entre los varios que han ido a adquirir más experiencia están Edson Torres, Ángel López, Luis Olivas y Diego Cortés con el Tuledano, así como Renato Mendoza, Jorge Reynoso y Pável Pérez en el Toledo. De los mencionados, Olivas y Pérez están siendo observados de cerca por el técnico del primer equipo, Víctor Manuel Vucetich y estarán apareciendo de manera constantes en la Liga MX.