Ulises Dávila consigue un nuevo contrato millonario en Australia

Según se puede leer en el portal stuff.co.nz, Dávila acordó un salario de 2 millones de dólares durante tres años a partir de la próxima temporada, lo que le daría un ingreso anual cercano a los 750 mil dólares australianos.

El jugador mexicano de 30 años, ha jugado menos de 50 partidos en la liga australiana de futbol más importante, tiempo en el que ha marcado en total siete goles y sumado siete asistencias en el torneo pasado.

El entrenador del Macarthur FC, Ante Milicic, señaló que el fichaje de Ulises es una adición "importante" para el equipo.

Respecto a la nueva camiseta que defenderá el jugador dijo: "Estoy muy emocionado y feliz de unirme @mfcbulls

y su gran proyecto para los próximos 3 años ... nuevo capitulo, nuevo reto vamoooos toros".

I am very excited and happy to join @mfcbulls and its great project for the next 3 years... new chapter, new challenge vamoooos bulls ⚽️ #wearethebulls #aleague #australia #soccer #macarthur #sydney #godisgood pic.twitter.com/qsQI0BF6OL