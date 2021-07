Presentan al nuevo elenco protagonista de Doctor Cándido Pérez

La nueva versión de Doctor Cándido Pérez se presentó hoy desde los foros de Televisa con la presencia de sus protagonistas y el productor Pedro Ortiz de Pinedo.

Arath de la Torre, Irán Castillo, Raquel Garza, Lorena de la Garza, David Ramos y otros actores dieron los detalles del programa, el cual comenzará el domingo 18 de julio a las 19:30 horas por Las estrellas.

Al inicio del evento, Jorge Ortiz de Pinedo, quien protagonizó, dirigió y produjo Doctor Cándido Pérez en los ochenta ofreció unas palabras a la prensa nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⒶⓇⒶⓉⒽ ♔ (@arathdelatorre)

“Me siento muy feliz porque esta nueva producción me ha permitido revivir esta historia familiar. Ahora con las actuaciones estelares de un elenco único que ha creado nueva versiones de los icónicos personajes”, dijo el actor.

Enseguida, los actores hablaron de su participación en la emisión que pretende divertir a las nuevas generaciones.

“Nunca me imaginé en mi carrera que iba a ser Cándido Pérez. Esto es un regalo de Dios. Me siento nervioso y emocionado”, dijo Arath de la Torre el nuevo doctor.

Irán Castillo será la encargada de dar vida a Silvia, papel que hizo con anterioridad Nuria Bages. La también cantante agradeció a la familia Ortiz de Pinedo el haberla incluido en el elenco.

“Me siento muy honrada de que me hayan llamado para este personaje. Hacer a Silvina me llena de emoción. Les cuento que admiro mucho a Nuria. Jorge nos dijo que no copiáramos los personajes anteriores, que creáramos nuevos personajes dentro de la línea”.

En la presentación, Raquel Garza externó que le entusiasma que después de tantos de carrera por fin sea parte de un clásico.