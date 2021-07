Espinoza Paz soprende al aparecer en La Desalmada

El cantante sinaloense Espinoza Paz, parece que puso la repostería en pausa, pues sorprendió en el último episodio como el nuevo integrante del elenco de la telenovela de Televisa, La Desalmada.

Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Gonzalo García y Laura Carmin serán sus compañeros en las próximas semanas de grabación.

“Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó, una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató, ya no pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo”, canta con su guitarra en mano en la escena en la que apareció.

El tema que interpretó es el titulado 'Mi Venganza' el cual corresponde al oficial del melodrama.

