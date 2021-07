'Quisimos ser únicos', dice madre de Elías en Gómez Palacio tras video viral

La familia Guerrero Mijares se volvió viral el pasado martes por la fotografía en las que aparece Eddi con su hijo Elías, a bordo de su triciclo adornado para su caravana de graduación, hecho que los tomó por sorpresa.

Ni Eddi Guerrero ni Ada Luz Mijares, mucho menos el pequeño Elías, imaginaron que su aventura en triciclo terminara en una fotografía compartida miles de veces en redes sociales, destacando el gran amor del padre hacia su hijo.

En la imagen aparece Eddi empujando su triciclo adornado con globos y un cartel con el nombre de su pequeño, Elías, en medio de un enorme charco, rumbo a la escuela.

La familia vive en la colonia Carlos Herrera, a unas cuadras de la escuela Bruno Martínez, donde su único hijo se graduó de preescolar el martes.

Aunque cuentan con un automóvil, el temor de que se fuera a descomponer en medio de los charcos los hizo echar a volar su imaginación y hacer uso del triciclo que Ada utiliza para vender sus elotes fuera de casa todos los fines de semana.

"Nos dijo la maestra: 'como puedan, no es obligatorio en carro, si se quieren venir a pie, nada más se va a entregar el reconocimiento, no será una graduación en grande'. Mi esposo dijo: 'hay que arreglarle el triciclo, mija, y sí, me fui a comprarle los globos....Yo lo arreglé", dijo Ada orgullosa.

Debido a la lluvia que se registró de manera sorpresiva, no pudieron arreglar el triciclo con anticipación por lo que desde la madrugada del martes lo hicieron entre ambos.

Tal fue la emoción de su hijo Elías, que invitó a cuatro de sus vecinos y amigos suyos para que lo acompañaran a su caravana de graduación. "Se los llevó mi esposo en el triciclo. Nosotros quisimos ser únicos, no tanto por la necesidad, sí tenemos hermanos que nos pueden llevar en carros, pero no podíamos invitar a todos y por eso preferimos así", relató la mujer.

Más allá de un bello recuerdo de su último día en preescolar, la enseñanza que le dejan a su hijo es la humildad. "Para que desde pequeño a todos, a pesar de todas las necesidades que puedan haber se puede salir adelante".

A todas las personas que compartieron la imagen que rápidamente invadió las redes sociales, cuyo autor desconocen, le dan las gracias y sobre todo a quienes se han sumado a los llamados de ayuda para la familia Guerrero Mijares. "Se agradece los gestos en cuestión de compartir y admirar el esfuerzo que se hace, porque sí lo fue", dijo Ada Luz.

Gran historia

Se vuelven virales en redes sociales. * Llevan a su hijo en su triciclo de elotes a la caravana de graduación. * Temían que su auto se quedara varado en medio de las grandes lagunas. * Fue tal la emoción de su hijo, que invitó a cuatro de sus amigos a viajar con ellos. Su historia se compartió cientos de veces en redes sociales.