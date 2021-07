Magnicidio en Haití desestabiliza al país

El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se identificaron como supuestos agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el embajador haitiano en Washington, Bocchit Edmond, estas personas mintieron al momento de su detención, en tanto el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, negó por su parte cualquier implicación de la DEA en este crimen y calificó dichos informes como "totalmente falsos".

El Gobierno de Haití asegura tener en su posesión un video en el cual los presuntos asesinos se identificaron como agentes de dicha corporación estadounidense, no obstante Edmond dijo creer que se trata de mercenarios, pues los hechos fueron "orquestados por profesionales".

De acuerdo con el secretario de Estado de Comunicación de la isla caribeña, Frantz Exantus, los presuntos implicados fueron interceptados por la Policía de Haití aproximadamente a las 18:00 horas.

Según las autoridades haitianas, dos hombres fueron detenidos y cuatro más fueron abatidos por la Policía, se desconoce hasta el momento si se trata de la totalidad del comando que irrumpió y asesinó al presidente.

Se desconoce de igual forma como accedieron a la zona residencial, puesto que es considerada una de las mayormente custodiadas en la capital, Puerto Príncipe.

El atentado contra el presidente Jovenel Moïse y la primera dama, Martine Moïse, quien fue trasladada a Estados Unidos para su atención médica al sobrevivir al ataque, desestabiliza la ya frágil vida política y social de la isla.

No obstante, el primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien asumió el poder tras el asesinato, aseguró que la paz está garantizada en el país caribeño, sin embargo declaró el estado de sitio por 15 días y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía en zonas estratégicas de Puerto Príncipe.

Cabe recordar que el primer ministro pasó, en menos de 48 horas, a concentrar el poder haitiano luego de que se anunciara que Ariel Henry (quien no ha sido investido en el cargo) sería su relevo, esto en un intento de Moïse de acercarse más a la oposición.

El asesinato de Moïse, que ocurre también a poco más de dos meses de que se celebraran las elecciones presidenciales y legislativas, el 26 de septiembre, en momentos en los que el Parlamento lleva año y medio clausurado y la cúpula del Poder Judicial tampoco está plenamente operativa.

Pese a la fragmentación política, la mayoría de la oposición en Haití respondió una condena vehemente al asesinato de Moïse, esto incluyó a sectores que han alentado a las manifestaciones en el país.

Entre los actores que mostraron apoyo a la condena están el Sector Democrático y Popular, quienes llegaron a nombrar a un presidente interino el 7 de febrero, día en el que consideran que terminó el mandato de Moïse y a partir del cual, a su entender, pasó a usurpar el poder.

OEA EXIGE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a los países miembros a iniciar una rápida investigación internacional ante el magnicidio.

Los Estados miembros también condenaron el atentado contra el presidente y la primera dama de Haití y manifestaron "sus condolencias y solidaridad a la familia, al Gobierno y al pueblo".

En ese mismo sentido, pidieron que la paz y el orden prevalezcan en Haití.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, llamó al Gobierno haitiano emprender una "investigación integral"; en esa misma línea se declaró preocupado por la "amenaza" que enfrenta la seguridad y la estabilidad política de ese país.

Por su parte, Josué Fiallo, representante de República Dominicana -que junto a Haití conforma la isla de La Española-, ofreció su apoyo para la identificación de los culpables.

Durante su intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la organización está en duelo y subrayó que "está más determinada que nunca a seguir trabajando por la causa haitiana".

ONU ANALIZARÁ CRISIS HAITIANA

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesionará hoy para abordar la crisis haitiana tras el magnicidio.

Ayer, los miembros del Consejo de Seguridad se declararon "profundamente conmocionados" y expresaron "sus profundas condolencias al pueblo de Haití", así como a la familia del presidente Moïse, a quien le sobreviven la primera dama y sus hijos.

Haití es un tema habitual en la agenda del Consejo de Seguridad, que aborda regularmente la situación en el país, donde la ONU tiene desplegada una misión política que trabaja con las instituciones oficiales para reforzar la estabilidad política y el Estado de derecho, impulsar el diálogo político y promover los derechos humanos.

¿Quién gobernará Haití?

Haití, ya desestabilizado, afrontó un hueco político que debió ser ocupado en urgencia: *Acorde con la Constitución de 1987, en caso de la muerte del presidente el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, ejerce el poder Ejecutivo hasta que se elija un nuevo mandatario. *Claude Joseph ejerce como primer ministro de forma interina, y apenas este lunes Moïse nombró como su sucesor a Ariel Henry, quien aún no ha asumido oficialmente el cargo. *La Constitución marca que si el deceso presidencial se produce en el último año de mandato, es la Asamblea la que debe elegir un presidente para terminar el periodo de gobierno. *Desde enero de 2020, no hay una legislatura efectiva en el país, pues los mandatos de los diputados ya expiraron, igual que los de dos tercios de los senadores. *De acuerdo con Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de jueces en Haití, señaló que normalmente el presidente de la Suprema Corte asumiría la presidencia, pero el funcionario que ejercía el cargo, René Sylvestre, falleció tras contraer COVID. *Una opción podría ser que el líder del Senado, Joseph Lambert, asuma como presidente, pero no está claro que así vaya a suceder.