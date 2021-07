'Justo y ecuánime', Arath de la Torre se pone la bata de 'Cándido'

Cuando estaba en la escuela, fue a los foros de grabación de Televisa para ver cómo se grababa el programa Doctor Cándido Pérez, sin imaginar que tiempo después se pondría la bata de ese famoso médico que causó sensación en los ochenta.

Arath de la Torre se siente emocionado, pero a la vez muy nervioso, ¿y cómo no?, si Jorge Ortiz de Pinedo, el "Cándido" original, le cedió la estafeta para protagonizar la nueva versión del clásico de la comedia mexicana.

Previo a su estreno el 18 de julio a las 19:30 horas por el canal Las Estrellas, De la Torre habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de este reto profesional que está por enfrentar y además reveló que el equipo Santos no es de su agrado.

De la polémica que surgió en redes por un anuncio publicitario que protagoniza en el que se minimiza la labor de los Voladores de Papantla no opinó, y es que lo que tenía que decir al respecto ya lo hizo a través de un comunicado que se encuentra en su cuenta de Twitter.

-¿Cómo estás?

Muy bien, contento de saludar a la gente de Torreón.

-A unos días del estreno de la nueva versión del Doctor Cándido Pérez, ¿cómo te sientes?

Nervioso, pero a la vez con esta adrenalina que nos caracteriza y que buscamos los actores para ver cómo reacciona el público ante un proyecto tan importante, no solo para mí, sino para la empresa y para el público, porque "Cándido" marcó una generación. Es un compromiso grande e importante. Hicimos este trabajo con mucho cariño y con Jorge Ortiz de Pinedo en vida dirigiéndonos.

-Sin duda será un gran reto para ti porque los fans de hueso colorado de la serie de los ochenta de inmediato harán críticas o comparaciones.

Claro que sí. Pedro Ortiz de Pinedo, Jorge y un servidor hemos debatido mucho sobre esta situación. Hay ciertos momentos donde vamos a ver al "Cándido" de Jorge. En las lecturas comenzamos con una estructura de Jorge, entonces fuimos buscando al personaje y en ciertas áreas vamos a apapachar a la generación de los ochenta.

Muletillas como "soy justo y ecuánime", que Jorge hizo en su momento, están creando un personaje nuevo con estos modismos. El capítulo uno, si en verdad todos son fans de "Cándido Pérez", van a tener que verlo porque sucederá algo muy bonito.

-¿Cómo fue que te quedaste con el personaje?

Uno a veces no sabe lo que la vida tiene preparado para ti. Hace dos años me llamó Pedro y me dijo "vas a ser 'Cándido Pérez'" y yo le dije "¿de qué me hablas?"; total, me llamó Jorge y me explicó el proyecto, no puedo decirles por qué me eligió porque no lo sé.

Les estoy eternamente agradecido a Jorge y a toda la familia Ortiz de Pinedo por esta oportunidad. Les voy a confesar que yo llegué a estar en el público de la serie y ahora soy el "doctor Cándido Pérez", en verdad que no puedo estar más agradecido con la vida.

-El programa de los ochenta, como acabas de mencionar, se hacía con espectadores en vivo; ¿recurrieron a este mismo método?

Claro que sí, lo hicimos con público. Había una asistencia de no más de 40 personas con caretas y cubrebocas. Estamos agradecidos con las personas que fueron y se volvieron parte de este proyecto. Las risas que escucharán son de esas personas.

-¿Qué tal la química con Irán Castillo, la nueva "Silvina", y en general con los demás actores?

Con Irán he trabajado desde hace muchos años en obras de teatro o telenovelas y siempre he admirado su trabajo y su profesionalismo. Reencontrarme con ella, ahora que ya somos papás, ha sido muy divertido. Ahora trabajar con Raquel Garza, con Lorena de la Garza, en general con todos, ha sido un agasajo.

-En los ochenta "Cándido Pérez" se caracterizaba por ser un hombre "volado"; hoy en día sería muy criticado si sigue esta misma línea. ¿Cambiaron ese aspecto?

Así es. Fuimos sumamente cuidadosos en esa parte. La gente tiene imagen de un "Cándido" voladillo, pero al final de cuentas él siempre defiende a su familia, sale de atracos o situaciones que suceden en la vida cotidiana y jamás ha sido ofensivo, de todos modos en esta nueva versión les apostamos a otros temas, ya que nos enfocamos en situaciones familiares o médicas.

Van a ver a otro "Cándido", un hombre que busca no pisar o romper esas burbujas de cristal que hay hoy en día. Lo importante es provocar cosas buenas en el público, nuestra intención no es ni será ofender al público.

-Pese a la pandemia, has estado muy activo tanto en las grabaciones de Cándido Pérez como en Hoy, ¿no es así?

Estoy agradecido con la vida. Me gusta brindar a la gente alegría y más en estos tiempos complicados. En Hoy me he sentido muy a gusto. Soy una persona afortunada, en diciembre próximo cumplo 30 años de actor. Estoy viviendo un momento muy hermoso.

Todos los mexicanos nos levantamos tempranito a trabajar, uno pone el 2 por ciento y el de allá arriba pone el 98 por ciento. Hay que estar siempre con disposición, con actitud y siempre poniendo la mejor cara. Va a haber momentos complicados; pero es puro ruido, vamos para adelante siempre.

-¿Qué les dices a los laguneros?

Grandes amigos que tengo en Torreón... como Rodrigo Oviedo o Marisol González. Lástima del Santos de Torreón, pero todo lo demás en La Laguna está bien. No se pierdan el estreno de Cándido Pérez este 18 de julio a las 19:30 horas por Las estrellas.