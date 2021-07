El alcalde Jorge Zermeño lamenta vandalismo en Memorial de la Alameda de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se pronunció ayer sobre los actos de vandalismo de los que sigue siendo objeto el Memorial de las Personas Desaparecidas en la Alameda Zaragoza. El mandatario indicó que en ocasiones anteriores, las propias autoridades municipales se han hecho cargo de las reparaciones en el memorial, aunque apeló al comportamiento de la población para evitar futuros daños en ese y otros lugares, toda vez que resulta imposible dejar vigilancia permanente para evitar actos de vandalismo.

"La verdad es que me parece una falta de respeto a quien haya ido a vandalizar algún memorial de este tipo, pues ¿qué se roban?, hay gente que ensucia la ciudad, tenemos un programa 'no manches Torreón' que todos los días estamos pintando, repintando y repintando aquello que la gente vandaliza… No puedes tener un policía detrás de cada persona que lleva a cabo este tipo de cosas, ese es el problema, necesitamos que la sociedad contribuya y ayude, que haya consciencia de que la ciudad es de todos", expuso.

Zermeño Infante indicó que aunque se tenga un sistema de videovigilancia en el municipio se debe considerar que la población debe cuidar los espacios públicos por sí misma, demostrando civismo y otros valores en la convivencia que se da en parques, plazas y otras áreas de uso común, tal como es el caso de la Alameda Zaragoza.

"Puedes ordenar ciertos rondines pero no está fácil… Nosotros hemos pintado, arreglado los memoriales, los dos que están en la Alameda los hemos arreglado, los hemos pintado, hicimos nuevo el Lago Coahuila, mejoramos en donde está el memorial, el otro donde está en el árbol acabamos de pintar ahí el memorial también, o sea, son temas que para mí merecen respeto y como autoridad pues hemos buscado mantenerlos en buenas condiciones", declaró el presidente municipal.