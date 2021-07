Mamá de YosStop llega a Claudia Sheinbaum

Luego de que la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, fuera detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, señalándola por presuntamente haber tenido en posesión y haber difundido pornografía infantil, su madre recurrió al canal de su hija para hacer un llamado a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, esperando que la ayudara.

"Claudia, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando, porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel; o sea, eso no puede ser, yo pido atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal", dijo Marina Badui, madre de la youtuber.

Y, al parecer, sus esfuerzos por hacer ruido y llegar a oídos de las autoridades funcionaron, dado que en una conferencia con los medios Sheinbaum fue cuestionada al respecto, y dio una resolución que podría resultar beneficioso para YosStop.

"Le pedí a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen en estos días, porque finalmente es un tema de la fiscalía", según Proceso.

La jefa de Gobierno explicó que, en términos generales, el fin es hacer justicia para todos utilizando los medios que se tienen al alcance, haciendo hincapié en la necesidad de atender el tema de los agresores.

Mencionó también que el tema de que Yoseline Hoffman esté privada de su libertad no era la única opción.

"El propio Sistema Penal Acusatorio tiene distintos elementos que se permiten, es decir, la cárcel no es necesariamente la única salida. Siempre que haya una denuncia de la víctima, hay que hacerle caso a la víctima, pero en todos estos casos tiene que primar este esquema general del proceso penal, donde hay salidas y donde cada quien cumple con su responsabilidad. Esa es mi opinión personal".

Reiteró que se busca una sociedad más justa y libre, donde haya respeto, particularmente en los temas que están relacionados con delitos sexuales.