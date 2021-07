Descartan verbena en fiesta patronal

Por segundo año consecutivo no habrá verbena en la fiesta patronal de la parroquia del Divino Niño en Gómez Palacio debido a la pandemia del COVID-19 y como una medida para evitar contagios.

El jefe de Plazas y Mercados en el municipio, Julio César de la Cruz Lerma, informó que a solicitud del párroco Javier Arenas se despejarán las calles de los alrededores, además de que no se permitirá la instalación del tradicional tianguis de los jueves por lo menos desde el día 8 hasta el 20 de julio.

El año pasado tampoco se permitió la instalación de los comerciantes ni de los juegos mecánicos, que alegraban a los cientos de visitantes, gran parte niños.

"No habrá verbena, por segundo año consecutivo así lo solicitó (el párroco) y tenemos indicaciones de la presidenta (Marina Vitela), para llevar a cabo el operativo. Tenemos un ambulante que tiene licencia de funcionamiento de años, estamos platicando con él para ver dónde lo vamos a reubicar", explicó el funcionario

Para esta fiesta patronal, recordó que se llegaban a instalar entre 150 a 170 comerciantes en los alrededores de la parroquia del Divino Niño ubicada en el fraccionamiento Santa Rosa, a la que llegaban devotos de diferentes partes de la Comarca Lagunera e incluso de otros estados.

Una vez más la celebración será únicamente al interior del templo, donde se mantendrán las medidas preventivas como la sana distancia y el uso del cubrebocas.

La celebración inicia este 8 de julio con el docenario, día en el que además se esperaba la llegada de los peregrinos de diversas comunidades, quienes hacían su entrada acompañados por danzantes, pero este año nuevamente no habrá danzas.

Celebración

