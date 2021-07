Rosy Ocampo presenta la telenovela Vencer el pasado

Tras el éxito de Vencer el miedo y Vencer el desamor, el próximo lunes se estrenará la tercera y última entrega de la saga.

Se trata de Vencer el pasado, producción de Rosy Ocampo que llegará por el canal Las estrellas a partir del 12 de julio a las 20:30 horas.

La mañana de ayer, Televisa presentó vía "streaming" el melodrama con la presencia de los protagonistas Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

Horacio Pancheri, Arantza Ruiz, Érika Buenfil, Diego Olivera, Otto Sirgo, Leonardo Daniel y Gaby Rivero también figuraron en el evento.

En la trama, Angelique Boyer da vida a "Renata", una joven y destacada bióloga molecular con un futuro prometedor. Tiene un puesto envidiable en su trabajo y está a punto de casarse con 'Alonso Cancino' (Horacio Pancheri), su novio de la universidad.

Pero por una confusión es acusada como novia infiel y traidora debido a una publicación, que rápidamente se viraliza en redes sociales, en la que aparece besando apasionadamente a un desconocido. Tiempo después conoce a "Mauro", (Rulli) y toda su vida cambia.

En el encuentro virtual, Sebastián comentó que su personaje vive en el pasado y eso no le permite disfrutar su presente.

Mauro, personaje de Rulli, estará arrastrando cosas del pasado que dice, le será muy difícil soltar.

"Es de los personajes que más me ha costado entender y justificar en sus objetivos, está muy atascado en el pasado y busca algo que a mí como Sebastián me cuesta entender, me gustaría darle un zape para que se deje ser feliz.

" Tiene un secreto muy importante que está tratando de mantener lo más que se pueda para llegar a su objetivo, yo como persona espero que llegue a buen puerto y pueda soltarse y ser feliz", sostuvo

Por su parte,Buenfil comentó que ella encarnará a "Carmen" una mujer de sociedad que piensa que tiene la vida perfecta, pero un video de su esposo en el que se ve que le es infiel viene a moverle su situación actual.

"Carmen está muy dispersa, es amorosa, es complicada, enojona, estoy muy emocionada, está enamorada de su vida y lo más triste es cuando se da cuenta que tiene una vida falsa, no existe lo que ella cree y cuando rompe con todo esto se encuentra con una Carmen diferente, tiene que huir de la vida que ha formado y tiene que reinventarse, es un poco de lo que me ha pasado en la vida, tener que reinventarme", relató.