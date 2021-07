El mejor de todos

Probablemente esté usted de acuerdo conmigo en que existe esa percepción de que el idioma español que se utiliza en España -para ser más específico, el de la ciudad de Madrid- es un "mejor" español que el que se usa en otros países hispanohablantes, como es el caso de México. ¿Será cierto eso? ¿Por qué existe esta creencia… o es una realidad?

La realidad es que no existe un español más "correcto" o mejor que otro, porque esta lengua -al igual que todas las demás que existen en el mundo- son un instrumento de comunicación que se adapta constantemente a las necesidades comunicativas de quienes lo usan. O sea que el español que usamos es el mejor para nosotros, porque nos permite comunicar exactamente lo que queremos según nuestras costumbres y pensamientos cotidianos. Usar, por ejemplo, un español de España para nosotros no es útil ni mejor, simplemente porque muchas de las expresiones y palabras no son totalmente compatibles con lo que queremos expresar.

¿Entonces por qué existe esa percepción del "mejor español"? Pues por razones que no tienen nada que ver con lo lingüístico sino más bien con la imagen o prestigio que en lo político, económico, social y otros ámbitos tiene, por ejemplo, España en la mente de los mexicanos.

Una encuesta realizada por lingüistas hace algunos años demostró que la mayor parte de los mexicanos considera que en la ciudad de Madrid se habla un mejor español que en México; en segundo lugar, dijeron que en la Ciudad de México se usa un mejor español, y solo una pequeña parte piensa que no existen elementos suficientes para determinar que un español es mejor que otro. ¿Será que muchos mexicanos se sienten acomplejados ante la cultura española?

A ciencia cierta no lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es de que todas las lenguas son dinámicas, cambian constantemente y se adaptan, no son estáticas, por lo que el argumento de que "se habla mejor" en aquellos lugares donde se originó tal lengua es inválido. Por eso, no es cierto que en Castilla, de donde nació el español que hablamos, se hable una lengua más auténtica y pura, o que en Inglaterra se hable un mejor inglés que en Estados Unidos… eso simplemente no es cierto por la adaptabilidad del lenguaje que ya mencionamos.

Esta es la razón por la que la Real Academia Española, que tradicionalmente "limpia, fija y da esplendor" al español, con los años ha cambiado su postura rígida y tradicional ante el lenguaje por una más flexible, con la mente más abierta. Ahora, en sus diccionarios, se dedica a incluir, lo mejor posible, lo que se dice aquí, allá y en todos los lugares donde se usa el español, tratando siempre de ser imparcial pero sí dándole unidad y destacando los puntos en común que tienen todas las formas del español del mundo.

Así es que, ante la pregunta: ¿cuál es el mejor español del mundo?, la respuesta es: el que cada quien usa. Y todos felices y contentos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Manuel Huereca: ¿Por qué a las hoy llamadas "base de taxis" se les llamaba "carro de sitio"?

LE RESPONDO: El taxi es un automóvil de alquiler con conductor y la base es el lugar en donde se concentran para trabajar. El carro de sitio significa lo mismo y se sigue utilizando; un 'carro' es un automóvil y 'sitio' porque es el lugar donde se concentran los taxis. En el diccionario, "sitio" aparece como un mexicanismo de "parada de taxis autorizada".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los flojos no van al cielo… los tienen que llevar.