Humberto Vélez regresará a la voz de Homero luego de 15 años

Más de 15 años tuvieron que pasar para que los fans latinos de Los Simpson tuvieran de vuelta a una de las voces más queridas de la serie: la de Humberto Vélez.

El actor de doblaje fue el primero en interpretar a Homero Simpson desde el inicio de serie y hasta la temporada 15 cuando estalló una huelga en contra del nuevo estudio que doblaría la serie, New Art Dub, que no logró resolverse y que derivó en el cambio de voces en la temporada 16.

Si bien esto fue entre 2004 y 2005 los fans no terminaron nunca de perdonar el cambio y por ello hoy que se ha estrenado el corto "El bueno, el Bart y el Loki" en la plataforma Disney+ Internet ha explotado.

Y es que en el episodio no sólo regresó Humberto, Patricia Acevedo también está de nuevo como Lisa Simpson luego de dejar la serie también después de 15 temporadas.

Quien también volvió es Claudia Motta en el papel de Bart, quien había estado de la temporada 9 a la 15 siendo Marina Huerta la que lo dobló en un inicio de la 1 a la 9.

De hecho Marina ya se pronunció en sus redes sociales. En Facebook escribió que ha concluido una etapa importantísima en su vida aunque no especificó si se refiere a Los Simpson, sin embargo sus fans le han expresado que es la mejor voz de Bart.

"Como siempre he dicho, nada es de nadie, ni nada es eterno. Me siento muy plena y satisfecha por todos estos años y por ser parte de la historia de esta noble industria que me ha dado tanto", escribió.

El mensaje continúa: "Me queda la satisfacción de ser una profesional en todo momento como desde el primer día y que seguiré siendo hasta que muera, así que tengan la seguridad de que esto no fue por ninguna falta o error de mi parte".

Obviamente el crossover de Disney no pasó desapercibido en las redes sociales que inmediatamente se llenaron de memes celebrando a la familia amarilla y otros aplaudiendo el regreso de Vélez a la producción que lo hizo famosos por su estilo de voz.

Otros también criticaron en que la compañía y casa de Mickey Mouse no contratara a Víctor Trujillo (Sullivan) y a Andrés Bustamente (Mike Wazowski) para estar en los cortometrajes que se han publicado en la plataforma de la cinta Monsters Inc., pero hasta ellos se contestan muy al estilo "Avengers".

Otros aprovecharon sus conocimientos sobre la caricatura de Matt Groening para hacer la lista de los actores de voz que se encargan del doblaje latinoamericano y que por ellos ha tenido el éxito que presume hoy en día Los Simpson.