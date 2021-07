Departamento de Defensa de EUA cancela proyecto a Microsoft

En Estados Unidos uno de los organismos de gobierno que cuentan con miles de millones de dólares de presupuesto es el Departamento de Defensa (DOD, por su siglas en inglés). En los últimos años la institución ha destinado mucho de su dinero a la tecnología y, como parte de ello, en 2019 anunció que Microsoft había ganado un contrato para el desarrollo de un proyecto relacionado con la computación en la nube. Sin embargo, ahora ha dado a conocer que el mismo será cancelado.

El proyecto, conocido como JEDI estaba valuado en 10 mil millones de dólares. Pero el departamento decidió que el diseño del programa "ya no satisface sus necesidades debido a la evolución de los requisitos, el aumento de la conversión en la nube y los avances de la industria”, según un comunicado de prensa que el Departamento de Defensa envió a medios como The Verge.

"Con el entorno tecnológico cambiante, ha quedado claro que el contrato de nube de JEDI, que se ha retrasado durante mucho tiempo, ya no cumple con los requisitos para llenar las brechas de capacidad del Departamento de Defensa. JEDI se desarrolló en un momento en que las necesidades del departamento eran diferentes y tanto la tecnología como nuestra conversión en la nube eran menos maduras", dijo el director de información interino del Departamento de Defensa, John Sherman, como parte del comunicado.

El contrato que había ganado Microsoft permitiría a la compañía brindar, por 10 años, servicios en la nube para el almacenamiento de datos, así como tareas de inteligencia artificial y otros requisitos informáticos

Microsoft respondió a la decisión en una publicación en su blog. "Debido a que la seguridad de los Estados Unidos a través de la provisión de actualizaciones de tecnología crítica es más importante que cualquier contrato individual, respetamos y aceptamos la decisión del Departamento de Defensa de avanzar en un camino diferente". La publicación también dice que Microsoft está "listo para apoyar al Departamento de Defensa mientras trabajan en sus próximos pasos y sus nuevos planes de solicitud de computación en la nube"

No lo abandonarán, y Microsoft podría volver a ganar

El departamento de Estados Unidos no planea renunciar a su proyecto de cloud, solo decidió reemplazarlo con otro contrato de infraestructura en la nube para el cual planea solicitar ofertas de Microsoft y Amazon.

Recordemos que Amazon presentó una demanda por perder el contrato original alegando que la animadversión del expresidente Donald Trump contra ellos había influido indebidamente en la decisión. La demanda puso a JEDI en pausa, y esta primavera, un juez permitió que el caso procediera a juicio.

De hecho, tras el anuncio de que Microsoft no podrá continuar con el proyecto bajo las condiciones que se habían pactado, un portavoz de Amazon dijo a The Verge: "entendemos y estamos de acuerdo con la decisión del departamento. Desafortunadamente, la adjudicación del contrato no se basó en los méritos de las propuestas, sino que fue el resultado de una influencia externa que no tiene cabida en la contratación pública. Nuestro compromiso de apoyar a las fuerzas armadas de nuestra nación y garantizar que nuestros combatientes y socios de defensa tengan acceso a la mejor tecnología al mejor precio es más fuerte que nunca. Esperamos seguir apoyando los esfuerzos de modernización del Departamento de Defensa y la creación de soluciones que ayuden a lograr sus misiones críticas".

Por su parte, en una publicación de blog, Microsoft criticó a Amazon por retrasar el proyecto. “El DOD enfrentó una decisión difícil: continuar con lo que podría ser una batalla de litigios de años o encontrar otro camino a seguir” e incluso dijo que esta situación destaca la necesidad de que los legisladores analicen el proceso de impugnación. "Los 20 meses desde que el DOD seleccionó a Microsoft como su socio JEDI resaltan problemas que merecen la atención de los legisladores: cuando una empresa puede retrasar, durante años, las actualizaciones tecnológicas críticas para quienes defienden nuestra nación, el proceso de protesta necesita una reforma", dijo.

Finalmente, de acuerdo con la CNBC, el Departamento de Defensa lanzará una nueva licitación y considera que Amazon y Microsoft son las únicas empresas capaces de proporcionar la infraestructura necesaria, aunque dijo que realizará una investigación de mercado para ver si otros competidores podrían cumplir con los requisitos.