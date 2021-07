'Google Health', app que te permitirá tener tu historial médico en tu celular

Por medio de la app store de Google, los usuarios podrán registrar sus vistas al médico, teniendo cerca toda la información sobre su salud a un click de distancia y desde su celular.

Por otro lado, Google Health tendrá la opción de enlazarse con tu seguro de gastos médicos mayores para ayudar a tus médicos de cabecera a tener a la mano tu historial médico, ayudando a la prevención de enfermedades o como herramienta para un diagnóstico más certero.

¿Cómo funcionará?

Los usuarios de la aplicación podrán registrar las visitas que realicen al médico, los diagnósticos que se les dio, los resultados de exámenes y todos los demás detalles que permitan crear un perfil completo al cual tu médico pueda recurrir como base de datos formal en tu próxima consulta o en una emergencia.

Podrás compartir tu estado de salud con tus amigos y familiares, así como tendrás la facilidad de enlazar tu cuenta con los lugares donde hayas recibido atención médica.

Aunque la app sigue en desarrollo, se espera que esté disponible tanto para iOS y Android.

