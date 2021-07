Enjambre está de regreso con Delorean

Enjambre no sólo es un nombre clave en el rock en español de últimas fechas, sino un combo que se ha caracterizado por siempre expandir su creatividad a terrenos poco explorados, y para muestra, el sencillo que presentan hoy.

Inspirados por la aventura intertemporal de Marty McFly (Volver al futuro), el conjunto mexicano lanza Delorean, composición que representa su primer lanzamiento interpretado enteramente en inglés.

Este material representa también el primer adelanto de un EP que saldrá a finales de septiembre, y con el cual quieren mostrar sus nuevas inquietudes artísticas, las cuales se empiezan a delinear desde esta composición, que cuenta con su sello característico, pero aderezada con elementos sonoros que representan un paso evolutivo en el sonido de Enjambre.

Delorean comienza con una pequeña introducción de batería, la cual da paso de inmediato a las guitarras punteadas y la voz de Luis Humberto, frontman de la banda, quien con su inconfundible estilo interpretativo, lleva a sus fans a través de los versos, que utilizan la saga fílmica de Back to the Future como metáfora de la nostalgia por tiempos más inocentes y llenos de imaginación, tónica que queda ensalzada en la parte final del estribillo, donde Navejas grita “Delorean on my mind”, una línea que seguro será coreada alegremente por sus fanáticos a lo largo de la gira que la agrupación ha preparado por diversas ciudades de México y Estados Unidos