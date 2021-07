David Guetta presume su nueva colaboración con MistaJam y John Newman

“Nadie puede resistirse al coro de una canción tan clásica como How will I Know! Llena de ritmos de Piano House de la vieja escuela, esto tiene al sol en todo su esplendor. Trabajarla con MistaJam y John Newman juntos, la ha convertido en mi canción del verano 2021”, dice David Guetta sobre su nuevo sencillo.

Continuando con su increíble racha, la lista de colaboradores del productor y DJ ganador de varios premios Grammy, David Guetta, es más que impresionante.

Para su nuevo sencillo, se une a dos increíbles nombres: el DJ de Capital Radio y creador de tendencias MistaJam y la sensación del pop-soul John Newman, para juntos lanzar If You Really Love Me (How Will I Know).

David Guetta es uno de los DJ y productores más reconocidos del mundo, ganador de varios premios Grammy y uno de los artistas más famosos del mundo. Con más elogios a su nombre, como estar en el Top número 10 de artistas con más “streaming” de todos los tiempos en Spotify, Votado como DJ número uno en 2020 por DJ Mag y Mejor Acto Electrónico en los MTV European Music Awards, en los últimos meses ha reafirmado su posición en la cima de su juego.