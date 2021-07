Trasladan paquetes electorales de la pasada contienda electoral en La Laguna de Durango

Diego Guillermo Ibarra Vázquez, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Lerdo, informó que este 7 de julio arribó el camión que traslada a los paquetes electorales a la ciudad de Durango en virtud de que el municipio de Gómez Palacio en los tres distritos que le corresponden y también en el distrito tres de Lerdo no se presentaron medios de impugnación en contra de los cómputos o en contra de la elección del 6 de junio.

Mencionó que actualmente ya no tiene caso un resguardo de la documentación electoral puesto que la elección ha quedado firme y en ese sentido lo procedente es trasladar este material electoral para que en su caso sea resguardado en la bodega del instituto que se encuentra en la ciudad de Durango.

En el caso del Distrito 13 correspondiente a la zona urbana de Lerdo son 140 paquetes electorales los que se llevan frente a cada uno de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros electorales para apreciar esta apertura de la bodega electoral, la cual funciona únicamente para estos efectos.

Dijo que actualmente no se puede decir que se ha concluido con este proceso electoral debido a que algunos municipios del estado de Durango sí recibieron medios de impugnación y es necesario que todos estos sean completamente solventados, no obstante, en aquellos municipios en donde no el proceso se va extinguiendo y lo único que queda es solicitarle a los partidos políticos que retiren la propaganda electoral y otras cuestiones administrativas.

Dijo que debido a que se se terminó el actual proceso electoral se hace el exhorto para el retiro de la propaganda ya que en el mes de noviembre inicia otro proceso electoral en donde se van a renovar gubernaturas y ayuntamientos.

Mencionó que regularmente los partidos políticos tienen algún tipo de rezago en ese sentido.

También anunció que se puede sancionar con una amonestación pública, privada o una multa económica siempre y cuando se determine que existe una afectación o una omisión por parte del partido político del que se trate y en estos casos es el consejo general del IEPC el que tendrá que llevar a cabo el procedimiento correspondiente para aplicar las sanciones.