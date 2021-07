Familia de Gómez Palacio nunca imaginó que su caravana de graduación en triciclo se volvería viral

Ni Eddi Guerrero ni Ada Luz Mijares y mucho menos el pequeño Elías, imaginaron que su original forma de llegar a su caravana de graduación de preescolar se volvería viral en redes sociales.

La imagen de Eddi empujando su triciclo, el cual fue adornado con globos y un cartel con el nombre de su pequeño, en medio de un enorme charco que cada año se forma con las lluvias en su colonia, se popularizó rápidamente por la web.

Viven en la colonia Carlos Herrera a una cuadras de la escuela Braulio Martínez, de donde su único hijo Elías se graduó de preescolar.

VER MÁS: Padre en Gómez Palacio celebra graduación de su hijo en triciclo pese a inundaciones

Aunque la familia cuenta con un pequeño auto, el temor de que se fuera a descomponer los hizo echar a volar su imaginación y hacer uso del triciclo que Ada utiliza para vender sus elotes afuera de casa.

"Nos dijo la maestra como puedan no es obligatorio en carro, si se quieren venir a pie, nada más se va a entregar el reconocimiento, no será una graduación en grande. Mi esposo dijo hay que arreglarle el triciclo mija, y sí, me fui a comprarle los globos... Yo lo arreglé", dijo orgullosa.

Debido a la lluvia, no pudieron arreglarlo con anticipación por lo que desde la madrugada del martes arreglaron el triciclo.

Tal fue la emoción de su hijo Elías que invitó a cuatro de sus amigos para que lo acompañan a su caravana de graduación. "Se los llevó mi esposo en el triciclo...".

"Nosotros quisimos ser únicos, no tanto por la necesidad, sí tenemos hermanos que nos pueden llevar en carros, pero no podíamos invitar a todos y por eso preferimos así", contó Ada.

Pero más que un bello recuerdo de su último día en preescolar, la enseñanza que le dejan a su hijo es la humildad.

"Para que desde pequeño a todos, a pesar de todas las necesidades que puedan haber se puede salir adelante".

A todas las personas que compartieron la imagen que rápidamente invadió las redes sociales, cuyo autor desconocen, le dan las gracias y sobre todo a quienes se han sumado a los llamados de ayuda para la familia Guerrero Mijares.