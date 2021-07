Ainara Suárez aclara que no busca compensación económica con YosStop

Después de que se vinculara a proceso a la “youtuber” YosStop por el delito de pornografía infantil, Ainara Suárez, quien la denunció por haber almacenado y distribuido material sexual de ella cuando era menor de edad, habló en entrevista sobre el proceso legal que vive.

En una entrevista, la joven declaró que se encuentra feliz de que por fin se está haciendo justicia en su caso, además aclaró que ella no busca llegar a un acuerdo con Yoseline Hoffman y así obtener una compensación económica.

“Estoy feliz de que se empiece a hacer justicia, ha sido mi objetivo desde el principio, es el primer paso, nos falta mucho. He estado en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica. Ha sido un proceso complicado, han pasado tres años y que haya pasado este tiempo me ha ayudado a sanar todo lo que ha pasado”, dijo al programa De Primera Mano.

Ainara mencionó que después de que se hizo viral el video donde es abusada sexualmente, recibió ataques de varias personas y que también no ha tenido contacto con sus agresores.

“He recibido tantos ataques a lo largo de los años que me empecé a acostumbrar, es parte de eso, de poder sanar. No he tenido ningún contacto con estas personas, no íbamos en la misma escuela y después de esto corté contacto con este tipo de gente”.

La joven fue cuestionada sobre si piensa llegar a un acuerdo con la “youtuber” para obtener dinero, Ainara negó esto y aseguró que lo que busca es justicia.

“Mi objetivo jamás ha sido conseguir dinero, lo hago para conseguir justicia y lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a ninguna mujer, no soy la única mujer a la que han violado y que influencer han atacado, el dinero jamás ha sido parte del plan”, señaló.

Finalmente, Ainara Suárez habló sobre la sobrina de YosStop, Daffne Hoffman, quien recientemente mostró su apoyo a la joven. Ainara también retomó las declaraciones de Daffne, quien reveló que fue abusada sexualmente y que su familia no le creyó.

“Ella ha expresado su apoyo hacia mí, lo agradezco muchísimo. Que ella sepa que tiene mi apoyo y aunque su familia no la haya apoyado y no le haya creído, yo sí le creo e igual a todas las mujeres que han vivido esto”, mencionó.