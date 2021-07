Nath Campos celebra que más mujeres levanten la voz ante abuso

Desde enero, cuando la "youtuber" Nath Campos se atrevió a denunciar a su homólogo Rix como el hombre que abusó sexualmente de ella, ha visto con satisfacción cómo varias mujeres se han ido atreviendo a hablar sobre sus propios casos.

"Me he acercado mucho a la realidad que se vive como mujer no sólo en este país, sino en el mundo, y si muchas historias de muchas personas, de muchas mujeres con muchas ganas de hablar, de levantar la voz, de trabajar sus propios problemas , esa es la parte positiva que me llevo de todo lo que ha pasado.

"Gran parte de la razón por lo que pasó todo y por la que decidí hacer todo fue compartir un mensaje que creo se dio de muchas maneras y llegó a muchas personas y creo eso es lo más importante", considera.

Campos evita hablar del proceso legal que se sigue contra Rix, porque eso ya es terreno de las autoridades.

"Es algo que toma tiempo y ahora si nunca se sabe cuándo, pero ahí vamos", comenta.

La influencer es alguien con poder en las redes sociales: mientras en Twitter supera los 2 millones de seguidores, en Instagram rebasa los 3 millones y en YouTube cuenta con 2.4 millones de suscriptores.

Ayer martes asistió a la inauguración de FRIDA, un proyecto inmersivo e interactivo sobre la pintora de la primera mitad del siglo 20, en la que por medio de proyecciones animadas en muros y pisos del Frontón México, se entra a su mundo.

A pregunta expresa, a su paso por la alfombra roja, Campos comenta que el abuso no es algo que pase solo entre youtubers o redes sociales. Recién la influencer YosStop fue vinculada a proceso por presunta pornografía infantil.

"Lo vimos en la actuación con lo que dijo Eréndira Ibarra (también víctima de abuso), en el ámbito laboral, en cualquier casa, en muchos países, creo que ahora es algo evidente porque está en los ojos públicos, pero le pasa a todo el mundo.

"Denunciar no es un proceso fácil, es algo siempre difícil, yo pasé por un proceso duro en la fiscalía, creo que si hubiera denunciado el día que me pasó no habría podido, lo hice en el momento que tenía que hacerlo y eso ayudó a que mi proceso en la fiscalía fuera más tranquilo porque ya tenía todo procesado", subraya.