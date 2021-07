Darío Ripoll sufrió ajustes en su vida debido a la pandemia

Darío Ripoll andaba de aquí para allá, no descansaba, pero cuando llegó la pandemia de COVID-19 su vida cambió, como la del mundo entero; le puso un alto a su día a día, el cual hoy en día agradece.

"Ahora soy un poco más tolerante ante las cosas que me pasan en la vida, me tomó las cosas con más tranquilidad; antes la pila no me paraba, ya que andaba de aquí p'allá. Disfruto los momentos que se me presentan, me di cuenta de que la vida no es solo trabajar y trabajar", dijo el actor en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Lo que sí lamenta el artista es que ya no puede viajar como antes, ya que pese a que hoy en día se puede hacer, él prefiere esperar a que el panorama por la contingencia del coronavirus mejore.

"Desafortunadamente he podido viajar poco y solo dentro de la república mexicana, mi gran pasión es viajar a otros países y con ello conocer diversas culturas y personas. Voy a esperar para poderme ir a otros sitios cuando haya una mejor seguridad", comentó.

Previo al final de la temporada 11 de Vecinos, que ocurrirá el domingo 11 de julio a las 19:30 horas, Darío externó que se encuentra emocionado del éxito que ha tenido, tal como ha ocurrido con sus antecesoras entregas.

"Siempre nuestro productor, Elías Selorio, está tratando de renovar el programa. Es muy complicado realizar libretos que no se repitan porque son muchos años, ya son casi 350 capítulos desde la primera temporada. La evolución de los personajes ha sido de vital importancia para que la gente se enganche en cada entrega y se sorprenda de todo lo que sucede".

En ese sentido, Ripoll resaltó la importancia de incluir invitados especiales en cada temporada, mientras que otros histriones han arribado para quedarse, como el caso del maestro Édgar Vivar.

"Estamos contentos de que el señor Vivar se haya quedado como elenco base porque necesitábamos de alguna manera un nuevo vecino para poder jugar más con lo que sucede en el edificio. En esta undécima entrega vimos a Lupita Sandoval, Lyn May y Paco de Miguel", relató.

Sobre su personaje, "Luis SanRomán", Darío informó que ha sufrido bastantes cambios, algo que en lo particular ha disfrutado al máximo.

"'Luisito' ha tenido una evolución interesante. Era vecino de 'Silvita' (Mayrín Villanueva), luego se hicieron amigos, luego esposos y ahora se volvieron padres de un hermoso bebé, que es 'Luisito junior'. Ahora vimos a mi personaje en su faceta de padre".

Sobre la mancuerna que ha hecho con Villanueva, Ripoll dijo que ha sido "maravillosa", y eso se ha reflejado en la pantalla.

"Es una gran amiga, ya tenemos más de 15 años de laborar juntos. Con Mayrín hemos hecho una química muy bonita. Ella es muy participativa y siempre tratamos de enriquecer a nuestros personajes de la mejor manera. A la gente le ha gustado bastante nuestra pareja".

Por último, Darío Ripoll confirmó que Vecinos cuenta con todo lo necesario para volverse un nuevo clásico de la comedia mexicana.

"Realmente hay muy pocos programas. El único programa tan longevo de la TV mexicana como Vecinos podría ser El Chavo, creo que no tuvo tantas temporadas, pero se repitió durante muchos años; nosotros ya tenemos 11 temporadas y la gente está contenta con nuestras historias. Muchas generaciones han crecido con Vecinos", contó.