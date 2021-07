¡Le pegan a los Sultanes!; Algodoneros ganan el primero de la serie ante Monterrey

Nick Torres conectó triple productor de la carrera de la diferencia en una electrizante victoria en extra innings para los Algodoneros del Unión Laguna sobre los Sultanes de Monterrey, por pizarra de 7 carreras a 6, al comenzar anoche la serie de tres juegos en el estadio de beisbol Monterrey.

Madrugó la artillería de los Algodoneros al anotar par de carreras durante la misma primera entrada, atacando temprano al abridor local, el zurdo de Carolina del Norte, Matt Tenuta, quien inició dominando a Francisco Ferreiro con rola por segunda, pero enseguida fue castigado por Nick Torres, con doblete por el callejón izquierdo- central. Enseguida, el venezolano Carlos Rivero disparó un sencillo por el izquierdo, con lo que cómodamente anotó Torres la carrera "de la quiniela" y todavía Chris Mariscal pegó una línea corta hacia el jardín derecho, donde Sebastián Elizalde decidió atacarla y deslizarse, pero la bola lo coló y fue hasta el pie de la barda, el batazo se convirtió en triple y permitió a Rivero anotar la segunda carrera visitante.

RESPONDE SULTANES

Rafael Pineda llegó al juego como el líder de efectividad de la liga, pero los Sultanes le perdieron el respeto de inmediato y lograron empatar rápido la pizarra, apenas en el cierre de ese primer episodio. El venezolano Gorkys Hernández recibió base por bolas y Ramiro Peña siguió con un profundo doblete por el jardín derecho, anotó Hernández con rola de Sebastián Elizalde y Peña hizo lo propio, impulsado por un sencillo de Yamaico Navarro.

Tenuta colgó el cero en la segunda tanda, pero los bateadores Guindas volvieron a tocarlo durante el tercer episodio, cuando le fabricaron otras dos carreras. Dio Ferreiro la voz de ataque con sencillo hacia el jardín izquierdo y Torres lo secundó con un poderoso tubey contra la barda del jardín izquierdo, a unos centímetros de irse del otro lado. Rivero pegó rola por el short, suficiente para que "el Ferras" anotara la del despegue y enseguida, Isaías Tejeda sacudió sencillo por el izquierdo, para llevar a Torres hacia home.

5️⃣ completas de juego La pizarra a nuestro favor 5️⃣ carreras por 2️⃣ Con este, su primer triple en la temporada, Chris Mariscal produjo la numero 2 Nuestros guindas a batear: Nick Torres Carlos Rivero Isaias Tejeda #VamosAlgodoneros ‼️ pic.twitter.com/79p4zTyq5e — Algodoneros Unión Laguna (@AlgodonerosUL) July 7, 2021

Amplió su ventaja el Unión Laguna con una carrera en la apertura del quinto inning, en el que Tejeda sonó hit al central, Mariscal entregó el primer out, pero el debutante Eddy Martínez recibió base por bolas que despidió del juego a Tenuta. Entró Miguel Aguilar al relevo y con un pitcheo dominó a Ciro Norzagaray, pero Daniel Mercado le pegó sencillo con el que se llenó la casa y dejó el escenario para Fabián Campoy, quien pegó un peculiar infield hit al aterrizar la pelota a espaldas del pitcher, no la pudo levantar el short stop y Tejeda anotó la quinta rayita visitante.

Pero los Sultanes vinieron de atrás y lograron acercarse poco a poco, empezando con par de carreras en la sexta: Christian Villanueva pegó infield hit y llegó a tercera con tubey de Anthony Giansanti, siguió Agustín Murillo para pegar sencillo productor en los spikes de Villanueva y Amadeo Zazueta elevó de sacrificio al central, para que timbrara Giansanti. Los "Fantasmas Grises" lograron empatar la pizarra durante la apertura de la séptima, cuando Ramiro Peña castigó a Pineda con tremendo cuadrangular por todo el derecho, reviviendo el ánimo de los aficionados locales.

Pizarra final. En extra innings, nuestros #Algodoneros se quedaron con el primero de la serie W: Jenrry Mejia SV: Darío Álvarez #EstamosEnRevolución ⚡️ pic.twitter.com/RgizL3dN7Q — Algodoneros Unión Laguna (@AlgodonerosUL) July 7, 2021

Debutó con los de casa, el exligamayorista dominicano Pedro Strop para tratar de colgar el cero en la novena entrada, pero Carlos Rivero le dio las buenas noches con tremendo cuadrangular por todo el izquierdo, para adelantar a los Guindas y colocarlos a tres outs del triunfo.

FALLA MEJÍA

Jenrry Mejía entró a buscar el salvamento, pero el taponero estelar de los Algodoneros falló: entregó base por bolas a Hernández, lo adelantaron con toque de sacrificio y Sebastián Elizalde lo entregó con rola para que lo tomaran en el "tira-tira", pero "el Tano" aprovechó para llegar hasta segunda y desde ahí anotó con sencillo de Víctor Hugo Mendoza, que envió el juego a extra innings.

La definición del encuentro llegó en el décimo episodio, en el que con un out Campoy disparó sencillo al central, llegó a segunda con wild pitch al tiempo que Ferreiro se ponchó y timbró impulsado por triple de Nick Torres. El zurdo Darío Álvarez inició su relevo en la décima otorgando base por bolas, pero Zazueta entregó el primer out con toque de sacrificio, Román Alí Solís roleteó por el campo corto y Hernández falló con elevado al cuadro para el out número 30.

DECISIÓN

Jenrry Mejía tuvo su cuarto salvamento desperdiciado, pero aun así fue el pitcher ganador, Roberto Espinosa se llevó la derrota al permitir la carrera de la diferencia y Darío Álvarez se apuntó su segundo rescate.

Hoy continuará la serie con juego a partir de las 19:30 horas, los abridores probables son Elvis Araujo (3-0; 2.59 ERA) por Monterrey y el zurdo Jordan Guerrero (1-1; 5.40 ERA) por el Unión Laguna.