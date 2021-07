Universitario de Torreón solicita apoyo para estudiar en Alemania

Anuar Sebaastian Hernández González tiene 22 años de edad y actualmente cursa el octavo semestre de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Es alumno destacado con promedio general acumulado de 97 y gracias al Programa de Movilidad Estudiantil Internacional que promueve la máxima casa de estudios fue aceptado para cursar el semestre de invierno (de septiembre de 2021 a febrero de 2022) en la Baden-Württemberg Cooperative State University que se localiza en Stuttgart, Alemania. Dice que es el primer estudiante de la Unidad Torreón de la UAdeC que va a esa institución de educación superior.

El joven dice que el programa se reactivó recientemente pero con un recorte al apoyo económico de movilidad internacional que pasó de los 65 mil pesos a los 19 mil pesos para los alumnos seleccionados que cursen su semestre en universidades de lengua extranjera. El monto del apoyo regularmente es utilizado para el transporte y manutención del estudiante durante su estancia de movilidad académica y el recurso está integrado por fondos institucionales y federales.

"Creo que el presupuesto fue utilizado para apoyos de becas y otras cosas, aparte por los recortes federales que se han estado haciendo a Universidades, al Coecyt, entonces esos apoyos fueron reducidos", señaló.

Debido a este recorte económico, Anuar está solicitando el apoyo de la sociedad lagunera para juntar 180 mil 500 pesos y poder cubrir la transportación, el visado, el seguro, la matrícula, una parte de la estadía en la universidad y la cuarentena que deberá cumplir al llegar a Alemania.

"La verdad me dio mucha emoción, afortunadamente la universidad me aceptó, me dijeron que les había gustado mi currículum y que les gustaría tener este intercambio cultural. Lo quiero hacer y estoy tratando de conseguir el dinero porque sé que muchas veces algunos estudiantes no tienen las oportunidades o los medios para poderlo hacer y quiero ser una fuente de inspiración para otros chicos que al igual que yo tienen este mismo sueño y que a veces se desaniman por la cantidad de requisitos que se solicitan. A mi me gustaría ser como una esperanza, una luz y un ejemplo a seguir", expresó visiblemente emocionado.

Anuar dice que en su tiempo libre y con el fin de juntar el dinero, imparte clase de idiomas (chino mandarín) y también ofrece servicios de masajes descontracturantes, terapias alternativas y artes marciales.

"Desafortunadamente por la pandemia mi papá perdió su trabajo, somos una familia de clase media y no es fácil porque me dijeron que era mucho dinero, yo le pido su apoyo a la Comarca Lagunera, lo quiero intentar, lo quiero hacer, porque por más torreonenses que estemos cruzando fronteras se puede poner el nombre de México en alto. Les pido que me ayuden ya sea compartiendo esta información, con sus donaciones o contratando algunos de los servicios que ofrezco", indicó.

DONATIVO

Las personas que deseen apoyar al joven pueden comunicarse al teléfono 871-111-0983o bien, enviar un correo electrónico a [email protected] También pueden realizar algún depósito a la cuenta de Santander Anuar Sebaastian Hernández González CLABE Interbancaria 0140-6026-0355-3709-89

Depósitos en tiendas de autoservicio: 5579-0900-4195-1923.