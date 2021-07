Stephanie Salas y Sylvia Pasquel pasan tiempo de calidad en Durango

Sylvia Pasquel y Stephanie Salas parecen haber disfrutado de una escapada entre madre e hija en Durango.

Y es que a las integrantes de la dinastía Pinal se les ve muy contestas en la región en una instantánea que compartió la madre de Michelle Salas a través de Instagram.

En la fotografía, Stephanie y su madre Pasquel posan para la cámara mientras que se puede ver a sus espaldas la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad, frente a la Plaza de Armas.

Su visita a la región fue con motivo al reciente homenaje que se le rindió a Pasquel en el 4to Festival Internacional de Cine de Durango, que se llevó a cabo del 22 al 26 de junio, por sus 52 años de trayectoria artística.

"Unos días maravillosos en el @festivalcinedgo. Felicidades Madre", escribió Stephanie al pie de la imagen junto a Sylvia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@stephaniesalasoficial)

"No he tenido la fortuna de ser muy premiada en cine, porque no he hecho tanto, pero este premio lo atesoro y me siento afortunada", dijo Sylvia Pasquel, quien recibió por parte del certamen fílmico el galardón Pluma Blanca como reconocimiento a su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IMAC Durango (@imac.dgo)

La actriz ha participado en alrededor de 30 largometrajes entre los que se encuentran; El diablo entre las piernas, Santo vs Blue Demon en la Atlántida, Mi pequeño gran hombre y El sargento Capulina.