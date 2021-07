Las parejas de agentes en La Laguna de Durango, principales víctimas de violencia

Las parejas de los elementos activos de las diferentes fuerzas armadas en la región Laguna de Durango, fueron las principales víctimas de violencia que se atendieron en el 2020 en la Casa Restauración El Arca de Gómez Palacio.

Para evitar que las cifras se incrementen nuevamente, se buscará un acercamiento con las autoridades de los tres niveles de gobierno, anunció Alejandra Ceniceros Cháirez, fundadora de este refugio para todas las víctimas de violencia.

"El año pasado cabe mencionar que todas las mujeres que vivieron violencia eran esposas de soldados, de estatales, de comandantes, entonces hacemos el llamado a que nos apoyen a que siempre, les lleven capacitaciones y exhorten a los diferentes grupos esa sensibilidad y ese respeto hacia la mujer", dijo la fundadora.

Además, dijo que se proyecta un programa de capacitación dirigido a estos personajes en busca de esa sensibilización.

Ceniceros reconoció que tal situación sí los llenó de miedo, pero lo importante siempre fue proteger a las víctimas.

El año pasado se atendieron cerca de 120 familias, que fueron atendidas por espacio de dos a tres meses en sus instalaciones, habilitadas para la atención de la víctima y sus hijos.

A la fecha, suman 60 los casos de violencia, de los cuales sólo cinco se mantienen bajo resguardo en este refugio, de los cuales ninguno está relacionado con elementos policiacos.

SOLICITAN APOYO

Pese a las carencias, la asociación mantiene su apoyo a las víctimas de violencia.

"Seguimos batallando, por eso hicimos la firma de colaboración porque nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas, nunca hemos pedido, porque esta asociación nació de una experiencia propia y aunque yo les he dicho aunque no apoyen yo voy a seguir con el trabajo, mientras Dios me dé fuerzas y trabajo aquí seguimos sacando adelante los gastos", dijo Ceniceros. Las personas interesadas, podrán donar desde un cloro hasta muebles para el nuevo inicio de las víctimas. Pueden acudir a calle Segunda 392 en la colonia Los Álamos en Gómez Palacio.

Atención a mujeres

La Casa de Restauración El Arca:

* En el 2020, atendieron a 120 familias.

* La mayoría de las víctimas eran parejas de elementos de las diferentes corporaciones.

* Actualmente solo atienden a cinco familias, ninguna vinculada a elementos de fuerzas armadas.

* Las personas interesadas en apoyar podrán comunicarse al 871-737-2697 y 871-501-4779 por WhatsApp.