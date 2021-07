Las cárceles de Viesca y Francisco I. Madero, 'reprobadas'

De la región Laguna, los municipios de Matamoros y San Pedro, "aprobaron" las revisiones que se hicieron a las instalaciones de las Direcciones de Seguridad Pública, por parte el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), en tanto que Francisco I. Madero y Viesca, "reprobaron" en algunos rubros.

Las visitas a las cárceles municipales se hicieron el año pasado para verificar el funcionamiento administrativo y las condiciones materiales del inmueble y el resultado se dio a conocer en el mes de junio.

A los municipios "reprobados" las observaciones, advierten una violación de los derechos humanos de los detenidos, por la inexistencia de un juez calificador o un ministerio público, por lo que se incumple con el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al no contar con una persona encargada o facultada para aplicar las sanciones administrativas; lo cual actualiza un ejercicio indebido de la función pública. También se enfatizó de las malas condiciones del área de detenidos, la falta de alimentos para ellos, así como el incumplimiento del protocolo de prevención de contagios de COVID-19.

En lo que respecta a Francisco I. Madero, únicamente se tuvo respuesta, con lo relacionado al tema sanitario y de alimentación, pues se aseguró que a los detenidos se les prevé de agua embotellada y alimentos de los comedores del DIF, en tanto que Viesca, no contestó a ninguna de las "solicitudes" que se le hicieron.

En el primer municipio se concluyó que no se aplicaba el protocolo COVID-19 en su totalidad, ya que no se observó que se les proporcionara gel antibacterial en el momento de la visita, (aunque señalaron que se les proporcionó antes de que llegaran), pero no cuentan con termómetro para la medición de la temperatura de los detenidos, las celdas se encontraban un poco sucias, y les falta colchonetas y ropa de cama, no se observaron celdas especiales para personas con discapacidad y en el caso de los separos destinados para mujeres y menores no cuentan con planchas de descanso.

Falta iluminación en las celdas, ya que solo tienen un foco, no se les proporciona una alimentación adecuada a los detenidos, el cuarto de baño para mujeres y menores no funciona y el cuarto de baño utilizado por los hombres no tiene privacidad, ya que no tiene una puerta, solo una reja tubular y no tiene instalado lavabo, no tiene foco en el lugar, y el sanitario carece de depósito de agua, además de encontrarse sucio y tapado, no se encontraba médico legista en el momento de la visita y no tiene lugar destinado para la revisión de los detenidos.

De igual manera, en el municipio de Viesca, se advierte la violación al derecho a la salud, al considerar que, los servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública de Viesca, pues; "cuentan únicamente con algunas medidas para el tratamiento del COVID-19 y una violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que no cuenta con agente del ministerio público adscrito a las celdas y se advirtió que las mismas son utilizadas para fines distintos, lo cual actualiza un ejercicio indebido de la función pública".

Se observó la falta de limpieza del lugar, iluminación y ventilación, la inexistencia de cámaras de vigilancia. Se cuenta con tres celdas; no obstante, únicamente una es utilizada para el ingreso de las personas detenidas, ya que las otras dos son utilizadas como bodegas, pues se apreciaron bultos de cemento, fierros, sillas inservibles, llantas, cajas de cartón, maderas y botellas vacías de cerveza.

"Se notificó vía correo electrónico al director de Seguridad Pública Municipal de Viesca, en el cual se señaló la solicitud relativa a la implementación de medidas cautelares para la garantía de las personas detenidas en la cárcel municipal, proveyendo en todo momento de una estancia en un espacio limpio y digno; no obstante, la referida autoridad no brindó respuesta a la solicitud".

Hay que resaltar que, de los 32 municipios del Estado de Coahuila, 18 "pasaron" las revisiones a las celdas municipales, que hizo la Comisión de Derechos Humanos y en lo que respecta a la Región Laguna, San Pedro, Matamoros y Torreón resultaron "aprobados".