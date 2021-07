Laguneras dan la sorpresa y se quedan en La Voz Azteca

La Comarca Lagunera ya tiene más representantes en La Voz Azteca.

Este martes, dentro de la etapa de Las audiciones, las torreonenses Nadia y Diana Karrum presentaron el tema Cuando un hombre te enamora.

La interpretación enamoró al coach, Jesús Navarro, por lo que volteó su silla y se quedó con las hermanas que ya cuentan con una amplia trayectoria musical en la Comarca.

"Juntas somos Las Karrum y somos de Torreón, Coahuila", dijeron al terminar su actuación.

"Muy bien chicas. Soy el único de los cuatro (Coaches) que no tenía un dueto, un trío , o un algo. Estoy feliz de que me quedé con ustedes, no me quería quedar sin uno, pero no me habían sorprendió suficiente para voltear y estoy feliz que lo hice", dijo el líder de Reik.

Por su parte, Edith Márquez comentó que el ver a Las Karrum le recordó ese momento en el que años atrás audicionaba junto a su hermana.

Cuando un hombre se enamora es un tema de la inspiración de otro lagunero, Benjamín Díaz Flores. Lo popularizaron Gloria Trevi y Alejandra Guzmán.

Previo a Las Karrum, el lagunero Caozz se quedó en el equipo de Miguel Bosé.