Eric Adams se proclama vencedor de primarias a la alcaldía de Nueva York

"Me siento honrado de ser el candidato demócrata para la Alcaldía de Nueva York, una ciudad que siempre he considerado mi hogar", escribió Adams en su cuenta oficial de Twitter.

I grew up poor in Brooklyn & Queens. I wore a bulletproof vest to keep my neighbors safe. I served my community as a State Senator & Brooklyn Borough President. And I'm honored to be the Democratic nominee to be the Mayor of the city I've always called home.

Thank you, New York! pic.twitter.com/YU2DBIFU5D