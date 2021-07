Estudiantes de la FNERRR en Torreón exigen a AMLO vacuna antiCOVID

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) con representación en Coahuila se manifestó este martes en la Plaza Mayor de Torreón para exigir al Gobierno federal que en el marco del Regreso a Clases Presenciales, se aplique la vacuna contra el COVID-19 a las y los estudiantes.

César Camacho, vocero de la FNERRR en Coahuila dijo que la inoculación es importante para proteger la salud de la comunidad estudiantil y para evitar que esta entidad de marcha atrás en su plan de reapertura de escuelas como lo hizo el estado de Campeche tras un alza en contagios de SARS-CoV-2 y un retroceso al semáforo de riesgo epidemiológico en color amarillo.

“Al día de hoy nos volvemos a plantar aquí en la Plaza Mayor como al igual que en las 32 entidades federativas nuestros compañeros están haciendo la misma actividad simultáneamente”, señaló.

Comentó que es positivo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya habilitado la Plataforma Nacional de Vacunación para el registro de los jóvenes del rango de edad de los 18 a 29 años. No obstante, dijo que “ya siendo un poco más críticos, vacunas suficientes hasta el mismo gobierno ha dicho que no hay, hasta el día de hoy, no llevamos ni el 15 por ciento de la población mexicana vacunada o inmunizada contra el COVID”. Camacho insistió en que es necesaria la inoculación para el estudiantado dado que la educación a distancia no ha sido exitosa y hay más rezago educativo.

“Señor presidente, ni amuletos ni detentes, porque el presidente piensa que con amuletos o con detentes se cura una enfermedad que sabe que puede contagiar a nuestra familia y a nosotros mismos”, dijo una de las jóvenes que se manifestó.

Las personas que protestaron este día portaron pancartas con leyendas de “Exigimos vacunas para todos, con la salud de los mexicanos no se juega”, “No quiero contagiar a mi familia, agilicen la vacunación a estudiantes” y “Exigimos que se vacune de inmediato contra COVID-19 a estudiantes”.

Cabe hacer mención que en el estado de Coahuila, la Estrategia Nacional de Vacunación se encuentra atendiendo al rango de edad de los 40 a 49 años de edad y después continuará con la población de 30 a 39 años por lo que las y los jóvenes y el resto de la población están considerados en la última etapa. En materia educativa, las únicas personas que ya se vacunaron contra el SARS-CoV-2 fueron las y los docentes de las escuelas públicas y privadas de la entidad. En todo el estado y según el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila se aplicaron 73 mil 040 biológicos al personal docente de los cuales 25 mil 633 se destinaron a la Región Lagunera.