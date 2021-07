El padre del análisis superior ha vencido al aneurisma: David Páramo

Luego de luchas durante 65 días por su vida tras sufrir un aneurisma cerebral, el Padre del Análisis Superior, David Páramo reapareció ante los medios con un audio para informar su estado de salud.

"El Padre del Análisis Superior le tiene una noticia que usted había esperado, había soñado, y sé que en sus oraciones ha estado, en muchas de las oraciones de ustedes las he sentido, el Padre del Análisis Superior ha vencido al aneurisma, el aneurisma que estuvo cerca de cobrarme la vida, ya no existe, ya no más, ahora lo único que está quedando es luchar por los remanentes, luchas en contra de los remanentes", dijo.

#ComentarioFinal 65 días después de haber sufrido un aneurisma, y literalmente, de haberse debatido entre la vida y la muerte, David Páramo @DavidPramo2 está a unas horas de salir del hospital. Fiel a su estilo, nos mandó este mensaje para ustedes: pic.twitter.com/KhlCgJyevH — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 6, 2021

Además, compartió a sus fans y seguidores que seguían sus análisis de finanzas en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, que pronto estará de regreso en el estudio.

"Pero la gran noticia es que usted, que es fan, que es seguidor, que es y se considera amigo del Padre del Análisis Superior, pronto me podrá ver en televisión... y usted reconocerá quién es el que sabe de finanzas, quién es el que lo sabe todo del mundo de la economía", agregó.

"Voy a regresar renovado", reafirmó al finalizar su mensaje.

El periodista Gómez Leyva celebró su rápida mejoría y aseguró que todos los televidentes y el equipo de producción del noticiero extraña al personaje