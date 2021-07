Nintendo Switch OLED ya es una realidad; sorprende con nuevas características

Con una nueva pantalla con tecnología OLED y un tamaño de siete pulgadas (superior a su versión anterior), son sólo lagunas de las características que prometen una mejor jugabilidad a los usuarios.

Otro de los cambios que diferencian a la nueva consola de la anterior, es un soporte que se localiza en la parte trasera y el cual es posible acomodar como si se tratara de una computadora estilo Surface de Microsoft, detalle que facilita su jugabilidad, tal como lo muestra el video lanzado por Nintendo.

Además de mejoras en la calidad del audio, Nintendo Switch OLED contará con 64 GB de almacenamiento interno, con la posibilidad de extenderse a 2 terabytes.

La consola estará disponible para su venta a partir del ocho de octubre con un precio de 349 dólares con 99 centavos.

Los colores en los que estará disponible la Nintendo Switch OLED, serán blanco y la combinación de rojo con azul como su antecesora.

Meet the newest entry to the #NintendoSwitch family! Nintendo Switch (OLED model) brings the versatility of the Nintendo Switch experience with a vibrant 7-inch OLED screen, a wide adjustable stand, and more. Nintendo Switch (OLED model) releases on 10/8.https://t.co/zRpGxakJDn pic.twitter.com/Tsc55r35ay