El diputado local de Coahuila por el PAN, Rodolfo Walss, interpuso este martes una denuncia en contra de Rubén y Humberto Moreira, esto ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Ciudad de México, el legislador de oposición busca que se les investigue y se emitan resoluciones definitivas respecto al tema de la llamada “megadeuda” en el estado.

Walss acudió a la capital del país bajo justificación de que a nivel estatal no se puede lograr ningún avance jurídico contra los Moreira, esto debido a la supuesta protección que se tiene de parte del Gobierno del Estado en ese tema.

“Vengo a presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una denuncia de hechos en contra principalmente de los hermanos Humberto y Rubén Moreira por el tema de la ‘megadeuda’ de Coahuila, el saqueo y el fraude que ha representado esa ‘megadeuda’, estoy seguro que hablo de miles y miles de coahuilenses cuando digo que los Moreira no deben estar en el Congreso, los Moreira deben estar en el bote, lo que yo vengo a pedirle aquí precisamente al Gobierno Federal es que hagan la investigación pertinente para que los hermanos Moreira estén en el bote”.

En redes sociales el legislador de Acción Nacional colgó un video en el que se muestra con documentos en mano y con una lona de fondo, misma en la que se lee el mensaje: “Coahuila quiere darle bote a los Moreira”, esto mientras brinda un discurso frente al Palacio Nacional.

“Lo tengo que hacer aquí en México porque ya está más que claro que en Coahuila no tenemos gobernador, que en Coahuila Miguel Riquelme es un simple gerente, es un alcahuete de los intereses de los hermanos Moreira y está más que claro que después de casi 4 años de ser gobernador no ha hecho nada, ni va a hacer nada, ni va a mover un dedo en contra de los hermanos Moreira porque les debe el puesto, porque finalmente es a quienes les debe lealtad, no al pueblo de Coahuila”.

Walss Aurioles advirtió que insistirá en su búsqueda de hacer pagar a los culpables del endeudamiento del estado de Coahuila, situación que incluso mantendrá con denuncias públicas y ante medios de comunicación, además de que le dará seguimiento especial a las rutas legales que determine tomar la oficina encargada de ese tipo de denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).