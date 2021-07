Maribel Guardia regresa al cine

Maribel Guardia es una de las actrices mexicanas que ha sabido consolidar su carrera fuertemente, además de gozar del cariño del público, incluso las nuevas generaciones admiran la forma en que se ha conservado a sus 60 años de edad.

Y ahora, en una entrevista con el programa Sale el Sol, la cantante reveló que se viene una gran carga laboral este año, pues tiene en puerta diversos proyectos tanto en el cine como en la televisión.

La actriz señaló que fue invitada a actuar en una película que llevará por nombre "La novia de América", donde hará el papel de la madre de la protagonista. Maribel no dio más detalles, pero mencionó que se encuentra en proceso de edición en España.

"Es una niña de Xochimilco que se enamora de un español, que es un señor muy grande, entonces cuando los hijos se enteran creen que es una lagartona y se vienen a México a cuidar la herencia", compartió.

Agrego que tiene dos películas en puerta, una telenovela y un programa, reanudando el trabajo luego del paro de un año tras la pandemia a causa del COVID-19.

Casi al terminar, habló sobre lo que dijo Chiquis Rivera sobre un supuesto interés de Joan Sebastian en el pasado. Maribel aseguró que desconoce el tema, dado que si bien sí tenía una amistad con Jenni Rivera, tratándose de su ex aclaró "no me costaría trabajo pensar que es verdad", cerró.