Maestros de La Laguna de Durango rechazan condiciones para clases híbridas

Integrantes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembros de la Coordinadora Nacional señalan que no hay condiciones para regresar de una forma semipresencial a las clases en el próximo ciclo escolar 2021-2022, que iniciará el 30 de agosto.

Rafael Montes Hernández, integrante de ambos organismos, detalló que en los planteles escolares, no solo de la región Laguna, sino del estado en general, no hay infraestructura, ni servicios básicos y mucho menos a nivel salud están preparados los planteles para reanudar las clases de manera semipresencial.

"Desafortunadamente, los alumnos no están vacunados aún y cuando los maestros sí, ellos pueden ser un conducto, un vehículo para transmitirlo de una familia a otra, entonces nosotros consideramos de que no debemos iniciar porque para nosotros es primordial, primero la vida, la salud y más allá de la importancia que obviamente tiene la educación", comentó.

Montes propone mantenerse de manera virtual por lo menos el primer semestre, a fin de evitar contagios de COVID-19 ya que recordó que entre 10 a 15 compañeros del SNTE perdieron la vida a causa del virus.

Asimismo, consideró que será un problema la regularización de los estudiantes, ya que señaló que en promedio, un 30 por ciento no mantuvo comunicación con los maestros debido a las carencias de sus familias.

"Por desgracia tenemos una problemática grande, muchos de nuestros alumnos económicamente no están bien, el mecanismo más utilizado fue a través del WhatsApp, pero muchos papás no tienen para datos, es más, no tienen ni para comer, es más, muchos alumnos se nos quedaron de plano sin poder contactarlos, yo pienso que alrededor de un 30 por ciento", estimó.

Pese a ello, se les pidió no reprobarlos y dejar la boleta en blanco. "No se van a reprobar, se está mencionando que se van a pasar, van a brincar de año con un 6 así está la parte de acreditación por parte de la Secretaría (Educación)".

Por otra parte, comentó que los agremiados a la Coordinadora, que son cerca de mil maestros, piden que se libere la convocatoria para renovar la dirigencia sindical en el estado y a nivel federal de la sección 44 del SNTE.

"El magisterio tiene un descontento general con los actuales dirigentes debido a que sentimos que se ha estado entregando nuestros derechos", argumentó.