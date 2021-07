El dirigente del PRI en Lerdo pide cuestionar manejo de pandemia y Línea 12

Sobre la consulta popular del próximo 1 de agosto, el dirigente del PRI en Lerdo, Juan José Carrillo Aldaba, indicó que los priistas piden que además del retiro del fuero a los expresidentes se aborde el tema del mal manejo del COVID-19 por parte del Gobierno federal, además de las malas decisiones del Gobierno de Ciudad de México respecto a la Línea 12 del Metro que colapsó.

"Si bien es cierto, ellos ya traen las preguntas que va a tener la boleta, viene también un apartado donde el ciudadano puede manifestar los temas que considera de trascendencia en el país y estos dos temas: el manejo del COVID-19 y la responsabilidad en cuanto a la Línea 12 del Metro fueron temas muy trascendentes en estos tiempos", dijo el presidente del PRI de Lerdo.

Carrillo también criticó la manera en que López Obrador ha utilizado el tema del juicio a los expresidentes de México. "¿Cómo se puede proceder contra los expresidentes si no hay un señalamiento, si no hay una denuncia contra ellos? Creemos que no se necesita hacer populismo o engañar al pueblo pues si cometieron un delito los expresidentes, que se les investigue y que paguen pero para eso no se necesita realizar ninguna consulta y todos lo sabemos y lo hemos dicho siempre de que realmente se trata de hacer es desviar la atención", dijo.