'Tengo muchas dudas', dice alcalde de Torreón sobre 'Agua Saludable para La Laguna'

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que se siguen generando cada vez más dudas en torno a la viabilidad del proyecto "Agua Saludable para La Laguna", mismo que actualmente se encuentra detenido por un recurso legal que interpusieron ambientalistas y especialistas, al advertir que existe riesgo de afectación ambiental en la zona protegida del Cañón de Fernández.

Ante ese panorama, la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) indicó que modificar el proyecto para evitar un impacto en el entorno natural supondría un aumento del al menos 60 por ciento en el costo del acueducto que sale de la presa Francisco Zarco y hacia la zona urbana de la región.

Cuestionado por El Siglo de Torreón, el alcalde Zermeño declaró que "yo no conozco todavía el proyecto definitivo porque ni siquiera lo han presentado, o sea, no ha arrancado la obra y ya desde antes se está cuestionando que si va a haber esto, que si va a haber lo otro, yo creo que si va a pasar un tubo en el lecho del río Nazas, en una orilla, por ahí cerca, pues hay muchas maneras de traer el agua de la presa sin que se esté atentando de ninguna manera contra el equilibrio ecológico".

TAMBIÉN LEE: Agua Saludable para La Laguna, frente a encrucijada ante costo de inversión o ambiental

No obstante, el alcalde de Torreón fue claro al señalar que ese tipo de debates técnicos y ambientales generan cada vez más dudas, especialmente al tomar en cuenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que estará listo y operando a más tardar en el año 2023, es decir, antes de que concluya su gestión al frente del Gobierno federal. "No, yo tengo muchas dudas porque no veo un proyecto ejecutivo todavía, no lo hay".

De acuerdo a un documento elaborado por la propia Comisión Estatal de Agua del Estado de Durango (CAED) llamado "Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Lagunera", se indicó que existen tres alternativas para la colocación del acueducto desde la presa Francisco Zarco, en dos de las cuales se contempla que sea por fuera del área natural protegida del Cañón de Fernández y que supone una inversión de al menos el 60 por ciento más en obras debido a la necesidad de cargas hidráulicas mayores y su correspondiente aumento en la longitud; además se toman como base los precios constantes del año 2020, mismos que dan una estimación de inversión para las obras por encima de los 11 mil 600 millones de pesos.