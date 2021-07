El activista Raymundo Valadez pide denunciar actos de discriminación y homofobia

Raymundo Valadez Andrade, activista y promotor de los derechos LGBTI+ llamó a la comunidad a denunciar ante las autoridades cualquier acto de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Dice que tiene 22 años de activista y que siempre ha invitado a la población LGBTI+ a denunciar actos de discriminación y homofobia "porque no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar, siempre he invitado a la gente a que denuncie y si las instituciones no hacen su trabajo, denunciar a las instituciones y dar la cara, que no parezca argüende o revoltijo en redes sociales, hay que sentar precedentes de lo que está pasando en nuestra sociedad para poder avanzar".

Señaló que esto es importante porque hay ocasiones en que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) quieren sacar estadísticas o una radiografía en torno al tema y no hay precedentes porque no se denuncia.

"Creo que nos hace falta mucha escuela en temas de no discriminación, de derechos humanos, en general LGBT, de saber cuál es la competencia de cada institución", comentó.

Lo anterior se dio a conocer luego de que en las últimas semanas, un joven de la comunidad LGBTI+ denunciara públicamente y a través de un video que en un conocido gimnasio de Torreón recibió supuestas amenazas de muerte, actos de discriminación y comentarios homofóbicos por parte de un hombre de aproximadamente 50 años de edad que es socio del lugar.

Sobre el tema, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales, indicó que el organismo a su cargo no es competente para sancionar a particulares. No obstante, señaló que la Fiscalía del Estado podría realizar dicha investigación por una situación de discriminación.

En contexto

Polémica.

*Un joven de la comunidad LGBTI+ denunció públicamente supuestos actos de discriminación y homofobia por parte de un socio de un conocido gimnasio en Torreón.

*Los hechos los dio a conocer a través de un video en redes sociales. Dijo que hubo amenazas de muerte, ofensas y discriminación.

*Al temer por su seguridad y la de su familia, Iván decidió no nombrar al agresor y solamente narró la situación.

*Indicó que esa experiencia la vivió en el último mes y medio.