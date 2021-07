Jóvenes unen sus talentos para emprender con prendas hechas por laguneros

Jorge Piñera, Darío Segovia y Sidney Meraz son emprendedores que impulsan una marca con prendas hechas por laguneros con materiales que ofrecen comodidad y calidad.

El proyecto arrancó hace apenas cinco meses pero ya está en producción. De inicio, se elaboraron 12 demos con una paleta de seis colores, 24 piezas y ese mismo día se vendieron todos.

Sidney, de 24 años, estudió administración financiera, Darío, de 27, es fotógrafo y Jorge, de 23, mercadólogo, por lo que buscaron hacer una fusión de sus conocimientos para plasmarlo en un proyecto, así surge Reverent Mx, una marca que es creada desde cero, por medio de sus diseños, para dar forma a cada conjunto, playera o short.

La apuesta de los jóvenes va por la calidad del producto, por lo que consideran que pueden competir con grandes marcas nacionales, pero también buscan vender comodidad mediante un look relajado y sofisticado a la vez.

"Buscamos que el cliente sienta que lo está pagando vale la pena, y más que es un producto 100 por ciento lagunero, 100 por ciento local, que en vez de irte a comprar a marcas o la Industria en Diseño Textil, se lo estás comprando a un lagunero, es el apoyo que nace de lo local, aparte de que estamos vendiendo calidad y autenticidad", comentó Piñera.

Señaló que las telas y materiales que se utilizan son totalmente mexicanas, la mano de obra es lagunera, el diseño y su elaboración se lleva a cabo desde la región, pero ya cuentan con algunos clientes fuera, que les han contactado a través de las redes sociales.

El joven mercadólogo refirió que buscaron acceder a apoyos gubernamentales o de emprendimiento, sin embargo, al indagar al respecto se dieron cuenta de que el actual gobierno federal suspendió este tipo de financiamientos para las empresas nuevas, por lo que tuvieron que buscar recursos de forma individual.

"Sí estuvimos buscando apoyos pero ya no hay, los quitaron, nos hemos tenido que mover con recursos propios, con nuestros propios medios, publicidad, marketing, todo ha sido moviéndonos nosotros", expresó.

Consideró que la edad no ha sido limitante, pues ya contaban con algunas conexiones y han hecho contacto con otros emprendedores que les han apoyado y aconsejado.

Piñera reconoció que el proyecto es ambicioso, al fijarse alcanzar competencia con grandes marcas nacionales e internacionales, por lo que uno de los obstáculos a vencer ha sido el cuestionarse si lo podrán lograr.

"Tenemos un plan de inicio de pura venta en línea, página web, redes sociales, a mediano plazo puntos de venta y, a largo plazo, tienda en físico, si todo va muy bien, pero ya tenemos una estructura de lo que queremos hacer", comentó.

Como mensaje a todos aquellos jóvenes laguneros que tienen dudas sobre emprender o no su negocio, Piñera dijo que siempre existirá esa incertidumbre de si se podrá o no, si funcionará o no, pero recomendó lanzarse y arriesgar.

"Si no te arriesgas, no sabes si vas a ganar, y si pierdes, también es una experiencia, que te va a enseñar si vas o no por el buen camino, lo que yo les podría decir a los chavos es que hay más que ganar o perder, es muy satisfactorio ver plasmado todo lo que tienes en tu cabeza", expuso.

24 PIEZAS de la marca de estos jóvenmes se vendieron en un solo día.